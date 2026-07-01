Nhiều doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý II/2026

Theo báo cáo của SSI Research, bức tranh kết quả kinh doanh quý II/2026 của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục phân hóa, trong đó nhiều doanh nghiệp được dự báo duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện, bàn giao dự án, ghi nhận thu nhập bất thường hoặc hưởng lợi từ diễn biến thuận lợi của thị trường. Trong khi đó, một số doanh nghiệp được dự báo giảm lợi nhuận do nền so sánh cao hoặc chi phí gia tăng.

Cụ thể, SSI Research dự báo, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) có lợi nhuận sau thuế khoảng 1.290 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần cùng kỳ nhờ ghi nhận phần thu nhập còn lại từ dự án VSIP 3. Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (VLB) đạt 218 tỷ đồng, tăng gần 177% nhờ hồi tố tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý II/2026 của một số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu: SSI. Đồ họa: Thu Hương.

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) đạt 280 tỷ đồng, tăng 78% nhờ hiệu quả chuỗi nhà thuốc và nhu cầu thay thế điện thoại. Công ty cổ phần Bao bì Đông Hải Bến Tre (DHC) đạt gần 142 tỷ đồng, tăng khoảng 71% nhờ sản lượng xuất khẩu và mảng bao bì tăng trưởng.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) được dự báo đạt 2.800 tỷ đồng, tăng gần 69% nhờ sức mua điện thoại, điện máy và hiệu quả mảng bách hóa. Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đạt 330 tỷ đồng, tăng gần 68% nhờ tiếp tục bàn giao dự án Gladia.

Trong nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) được dự báo đạt lợi nhuận trước thuế 10.200 - 10.400 tỷ đồng, tăng 64 - 67% nhờ tăng trưởng tín dụng và đóng góp từ công ty chứng khoán. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng 62% nhờ tăng trưởng tín dụng và thu hồi nợ đã xử lý.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB) đạt khoảng 6.800 tỷ đồng, tăng 44% nhờ tín dụng và chất lượng tài sản tích cực. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng khoảng 35%; Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) tăng khoảng 33%; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) tăng khoảng 25%; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) tăng khoảng 16%.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đạt khoảng 500 tỷ đồng, tăng gần 57% nhờ đẩy nhanh ghi nhận doanh thu từ các dự án Lô B và Lạc Đà Vàng. Tập đoàn Masan (MSN) được dự báo đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 54% nhờ kết quả tích cực của các mảng kinh doanh chính. Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt khoảng 6.500 tỷ đồng, tăng hơn 52% nhờ sản lượng thép và HRC cải thiện.

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) được dự báo tăng hơn 40% nhờ hiệu suất giàn khoan duy trì tích cực, trong khi Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) tăng gần 40% nhờ đội tàu mở rộng và hoạt động vận tải ổn định.

Ở nhóm doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) được dự báo tăng khoảng 39% nhờ giá cao su và thu nhập từ đất khu công nghiệp. Vinhomes (VHM) tăng khoảng 33% nhờ bàn giao các dự án lớn. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) tăng khoảng 30%; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng khoảng 30%.

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) tăng khoảng 24%. Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) tăng khoảng 23% nhờ bàn giao các dự án Southgate, Central Lake và Mizuki City. Công ty cổ phần Thế Giới Số (DGW) tăng khoảng 22%. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) tăng khoảng 20%. Nhựa Bình Minh (BMP) tăng khoảng 18%. FPT tăng khoảng 16%.

Đối với nhóm điện, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) được SSI Research dự báo tăng trưởng nhẹ nhờ sản lượng điện cải thiện, trong khi Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) dao động quanh mức cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp được dự báo ghi nhận lợi nhuận giảm. Tập đoàn Hà Đô (HDG) chưa ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản mới. Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) giảm khoảng 6% do chi phí tăng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm khoảng 7% do nền lợi nhuận cao của cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty IDICO (IDC) giảm khoảng 16%; Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) giảm gần 20%; Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) giảm khoảng 24% do cùng kỳ ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng lớn; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) giảm khoảng 34% do tiếp tục tăng trích lập dự phòng; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM) giảm khoảng 55% do nền so sánh cao từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong quý II/2025.