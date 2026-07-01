Chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý II/2026

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:12 | 01/07/2026
(TBTCO) - SSI Research dự báo nhiều doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong quý II/2026, trong khi một số doanh nghiệp có thể ghi nhận lợi nhuận giảm do nền so sánh cao và các yếu tố chi phí.
aa

Theo báo cáo của SSI Research, bức tranh kết quả kinh doanh quý II/2026 của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục phân hóa, trong đó nhiều doanh nghiệp được dự báo duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện, bàn giao dự án, ghi nhận thu nhập bất thường hoặc hưởng lợi từ diễn biến thuận lợi của thị trường. Trong khi đó, một số doanh nghiệp được dự báo giảm lợi nhuận do nền so sánh cao hoặc chi phí gia tăng.

Cụ thể, SSI Research dự báo, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) có lợi nhuận sau thuế khoảng 1.290 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần cùng kỳ nhờ ghi nhận phần thu nhập còn lại từ dự án VSIP 3. Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (VLB) đạt 218 tỷ đồng, tăng gần 177% nhờ hồi tố tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý II/2026
Dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý II/2026 của một số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu: SSI. Đồ họa: Thu Hương.

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) đạt 280 tỷ đồng, tăng 78% nhờ hiệu quả chuỗi nhà thuốc và nhu cầu thay thế điện thoại. Công ty cổ phần Bao bì Đông Hải Bến Tre (DHC) đạt gần 142 tỷ đồng, tăng khoảng 71% nhờ sản lượng xuất khẩu và mảng bao bì tăng trưởng.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) được dự báo đạt 2.800 tỷ đồng, tăng gần 69% nhờ sức mua điện thoại, điện máy và hiệu quả mảng bách hóa. Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đạt 330 tỷ đồng, tăng gần 68% nhờ tiếp tục bàn giao dự án Gladia.

Trong nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) được dự báo đạt lợi nhuận trước thuế 10.200 - 10.400 tỷ đồng, tăng 64 - 67% nhờ tăng trưởng tín dụng và đóng góp từ công ty chứng khoán. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng 62% nhờ tăng trưởng tín dụng và thu hồi nợ đã xử lý.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB) đạt khoảng 6.800 tỷ đồng, tăng 44% nhờ tín dụng và chất lượng tài sản tích cực. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng khoảng 35%; Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) tăng khoảng 33%; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) tăng khoảng 25%; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) tăng khoảng 16%.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đạt khoảng 500 tỷ đồng, tăng gần 57% nhờ đẩy nhanh ghi nhận doanh thu từ các dự án Lô B và Lạc Đà Vàng. Tập đoàn Masan (MSN) được dự báo đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 54% nhờ kết quả tích cực của các mảng kinh doanh chính. Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt khoảng 6.500 tỷ đồng, tăng hơn 52% nhờ sản lượng thép và HRC cải thiện.

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) được dự báo tăng hơn 40% nhờ hiệu suất giàn khoan duy trì tích cực, trong khi Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) tăng gần 40% nhờ đội tàu mở rộng và hoạt động vận tải ổn định.

Ở nhóm doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) được dự báo tăng khoảng 39% nhờ giá cao su và thu nhập từ đất khu công nghiệp. Vinhomes (VHM) tăng khoảng 33% nhờ bàn giao các dự án lớn. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) tăng khoảng 30%; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng khoảng 30%.

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) tăng khoảng 24%. Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) tăng khoảng 23% nhờ bàn giao các dự án Southgate, Central Lake và Mizuki City. Công ty cổ phần Thế Giới Số (DGW) tăng khoảng 22%. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) tăng khoảng 20%. Nhựa Bình Minh (BMP) tăng khoảng 18%. FPT tăng khoảng 16%.

Đối với nhóm điện, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) được SSI Research dự báo tăng trưởng nhẹ nhờ sản lượng điện cải thiện, trong khi Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) dao động quanh mức cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp được dự báo ghi nhận lợi nhuận giảm. Tập đoàn Hà Đô (HDG) chưa ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản mới. Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) giảm khoảng 6% do chi phí tăng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm khoảng 7% do nền lợi nhuận cao của cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty IDICO (IDC) giảm khoảng 16%; Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) giảm gần 20%; Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) giảm khoảng 24% do cùng kỳ ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng lớn; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) giảm khoảng 34% do tiếp tục tăng trích lập dự phòng; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM) giảm khoảng 55% do nền so sánh cao từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong quý II/2025.

Thu Hương
Từ khóa:
lợi nhuận lợi nhuận doanh nghiệp kết quả kinh doanh quý ii ssi research ngân hàng bất động sản bán lẻ tiêu dung ngành điện

Bài liên quan

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Nhiều động lực tiếp sức chứng khoán nửa cuối năm 2026

Nhiều động lực tiếp sức chứng khoán nửa cuối năm 2026

Bất động sản, ngân hàng và tiêu dùng dẫn dắt phát hành trái phiếu tuần qua

Bất động sản, ngân hàng và tiêu dùng dẫn dắt phát hành trái phiếu tuần qua

Dành cho bạn

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đối với khám ngoại trú trái tuyến

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đối với khám ngoại trú trái tuyến

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Thông quan tập trung, giảm 16% thời gian, 5 giờ chờ đợi cho doanh nghiệp

Thông quan tập trung, giảm 16% thời gian, 5 giờ chờ đợi cho doanh nghiệp

Thị trường các-bon vận hành: Thêm "mảnh ghép" cho hệ sinh thái tài chính xanh

Thị trường các-bon vận hành: Thêm "mảnh ghép" cho hệ sinh thái tài chính xanh

Cục Thuế được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cục Thuế được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đọc thêm

Transimex bị xử phạt hơn 500 triệu đồng do nhiều vi phạm về công bố thông tin

Transimex bị xử phạt hơn 500 triệu đồng do nhiều vi phạm về công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Transimex với tổng số tiền 555 triệu đồng, do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Dòng tiền đang chờ kết quả kinh doanh quý II "dẫn lối"

Dòng tiền đang chờ kết quả kinh doanh quý II "dẫn lối"

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán khép lại tháng 6/2026 trong trạng thái giằng co. Dù VN-Index phục hồi từ vùng đáy lên khoảng 1.860 điểm vào cuối tháng, nhưng thanh khoản suy giảm và dòng tiền phân hóa cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II cùng các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thị trường trong tháng 7.
Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Hôm nay (30/6), VN-Index duy trì đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tăng hơn 5 điểm nhờ lực cầu cải thiện cùng sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều, diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và áp lực bán ròng của khối ngoại cho thấy, thị trường vẫn cần thêm động lực để xác lập xu hướng tăng rõ nét.
Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

(TBTCO) - VN30-Index lùi xuống dưới mốc tâm lý 2.000 điểm và thanh khoản tiếp tục giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của quý II. Điểm sáng là thị trường phái sinh vẫn duy trì chênh lệch dương và khối lượng mở (OI) tiếp tục tăng.
Bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, FPT vẫn là tâm điểm rút vốn của khối ngoại nửa đầu năm

Bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, FPT vẫn là tâm điểm rút vốn của khối ngoại nửa đầu năm

(TBTCO) - Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 1.193 tỷ đồng trên 3 sàn, tập trung vào 4 cổ phiếu vốn hoá lớn gồm VPBank, FPT, Vinamilk và Hòa Phát. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPT tiếp tục là mã chịu áp lực rút vốn mạnh nhất với giá trị bán ròng vượt 16.000 tỷ đồng.
Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số

Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tập trung vào ba nhóm chính sách lớn gồm cắt giảm thủ tục hành chính, bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho giao dịch điện tử. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý cho quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.
Cổ phiếu MCH được HOSE cấp margin

Cổ phiếu MCH được HOSE cấp margin

(TBTCO) - Sau khi đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết, cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đã được HOSE đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).
Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thay đổi sau 10 năm

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thay đổi sau 10 năm

(TBTCO) - Tổng lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng đạt 293.388 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 8 lần so với năm 2015. Cùng với đó, thứ hạng lợi nhuận của nhiều ngân hàng cũng có sự thay đổi sau một thập kỷ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngân hàng Chính sách xã hội có tân Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026

Ngân hàng Chính sách xã hội có tân Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, khuyến khích xu hướng chủ động bảo vệ tương lai

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, khuyến khích xu hướng chủ động bảo vệ tương lai

Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý II/2026

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý II/2026

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +58.93
01/07 | +58.93 (7,499.36 +58.93 (+0.79%))
DJI +136.46
01/07 | +136.46 (52,319.20 +136.46 (+0.26%))
IXIC +393.57
01/07 | +393.57 (26,213.72 +393.57 (+1.52%))
NYA +31.53
01/07 | +31.53 (23,834.23 +31.53 (+0.13%))
XAX -42.60
01/07 | -42.60 (7,759.34 -42.60 (-0.55%))
BUK100P -1.40
01/07 | -1.40 (1,040.95 -1.40 (-0.13%))
RUT +13.95
01/07 | +13.95 (3,024.37 +13.95 (+0.46%))
VIX +0.50
01/07 | +0.50 (16.95 +0.50 (+3.04%))
FTSE -7.15
01/07 | -7.15 (10,489.97 -7.15 (-0.07%))
GDAXI +95.08
01/07 | +95.08 (25,090.89 +95.08 (+0.38%))
FCHI -21.70
01/07 | -21.70 (8,382.29 -21.70 (-0.26%))
STOXX50E -1.49
01/07 | -1.49 (6,326.60 -1.49 (-0.02%))
N100 -2.34
01/07 | -2.34 (1,923.93 -2.34 (-0.12%))
BFX -3.28
01/07 | -3.28 (5,748.08 -3.28 (-0.06%))
MOEX.ME -0.11
01/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -145.66
01/07 | -145.66 (22,881.02 -145.66 (-0.63%))
STI -2.94
01/07 | -2.94 (5,167.71 -2.94 (-0.06%))
AXJO -55.80
01/07 | -55.80 (8,722.90 -55.80 (-0.64%))
AORD -54.80
01/07 | -54.80 (8,931.40 -54.80 (-0.61%))
BSESN +572.87
01/07 | +572.87 (77,051.54 +572.87 (+0.75%))
JKSE +60.29
01/07 | +60.29 (5,703.48 +60.29 (+1.07%))
KLSE +1.41
01/07 | +1.41 (1,665.47 +1.41 (+0.08%))
NZ50 -11.16
01/07 | -11.16 (13,610.50 -11.16 (-0.08%))
KS11 -173.07
01/07 | -173.07 (8,303.41 -173.07 (-2.04%))
TWII +893.08
01/07 | +893.08 (47,018.99 +893.08 (+1.94%))
GSPTSE +33.17
01/07 | +33.17 (34,856.99 +33.17 (+0.10%))
BVSP -1,181.22
01/07 | -1,181.22 (172,024.12 -1,181.22 (-0.68%))
MXX -673.91
01/07 | -673.91 (66,966.68 -673.91 (-1.00%))
IPSA +76.82
01/07 | +76.82 (10,839.80 +76.82 (+0.71%))
MERV -8,143.00
01/07 | -8,143.00 (3,168,607.50 -8,143.00 (-0.26%))
TA125.TA +45.96
01/07 | +45.96 (4,056.81 +45.96 (+1.15%))
CASE30 +27.90
01/07 | +27.90 (50,515.90 +27.90 (+0.06%))
JN0U.JO -52.57
01/07 | -52.57 (6,632.91 -52.57 (-0.79%))
DX-Y.NYB +0.15
01/07 | +0.15 (101.34 +0.15 (+0.15%))
125904-USD-STRD -10.92
01/07 | -10.92 (2,788.37 -10.92 (-0.39%))
XDB +0.07
01/07 | +0.07 (132.59 +0.07 (+0.05%))
XDE +0.01
01/07 | +0.01 (114.22 +0.01 (+0.01%))
000001.SS +18.05
01/07 | +18.05 (4,112.45 +18.05 (+0.44%))
N225 +412.64
01/07 | +412.64 (70,474.96 +412.64 (+0.59%))
XDN -0.26
01/07 | -0.26 (61.50 -0.26 (-0.42%))
XDA +0.26
01/07 | +0.26 (69.16 +0.26 (+0.38%))