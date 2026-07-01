Bất động sản, ngân hàng và tiêu dùng dẫn dắt phát hành trái phiếu tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 22 - 26/6 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, thị trường ghi nhận 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 26.269 tỷ đồng. Các đợt phát hành chủ yếu đến từ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và ngân hàng.

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2025 - 2026 theo tuần (Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng). Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 180.525 tỷ đồng. Trong đó, có 118 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 155.693 tỷ đồng, chiếm 86,24% tổng giá trị phát hành; 22 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 24.833 tỷ đồng, tương ứng 13,76%; đồng thời ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 32.643 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 129.412 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu với giá trị mua lại khoảng 112.208 tỷ đồng, chiếm 86,7% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Theo VBMA, trong thời gian còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 119.009 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 65.670 tỷ đồng, tương đương 55,2% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 21.755 tỷ đồng, chiếm 18,3%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân đạt 8.640 tỷ đồng/ngày trong kỳ báo cáo, tăng 67,7% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 711.000 tỷ đồng./.