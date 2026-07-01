TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, đơn giản hóa quy trình và tăng cường ứng dụng dữ liệu điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã hoàn thành rà soát 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND thành phố để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa. Nhiều thủ tục đã được rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử, giúp giảm hơn 21% chi phí tuân thủ.

Riêng lĩnh vực bảo trợ xã hội, thời gian giải quyết thủ tục được cắt giảm hơn 55%, đồng thời nhiều loại giấy tờ được thay thế bằng dữ liệu hộ tịch điện tử, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

TP. Hồ Chí Minh mở rộng dịch vụ công trực tuyến và xử lý thủ tục trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Lạc Nguyên

Đối với các thủ tục do Trung ương quy định, TP. Hồ Chí Minh đã chủ động rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 578 thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu rút ngắn 30 - 50% thời gian giải quyết tại các cơ quan, đơn vị. Song song đó, thành phố chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành để thay thế thành phần hồ sơ theo quy định.

Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, TP. Hồ Chí Minh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố và cấp xã; ban hành quy chế hoạt động, công khai địa chỉ và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; đồng thời đầu tư nhân lực, trang thiết bị nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết hồ sơ thuận lợi hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình cải cách thủ tục hành chính tại TP. Hồ Chí Minh vẫn còn một số khó khăn như việc tiếp nhận hồ sơ phi địa giới, chức năng thống kê, báo cáo còn hạn chế; việc số hóa hồ sơ, kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống chưa thực sự ổn định, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, thống kê và đánh giá chất lượng giải quyết hồ sơ.

Từ thực tiễn triển khai, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy trình và giải pháp kỹ thuật để thống nhất việc kiểm soát thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, đồng thời sớm công bố đầy đủ các thủ tục hành chính được phân cấp theo các nghị quyết của Chính phủ để tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện./.