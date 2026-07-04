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Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Tùng Linh

Tùng Linh

17:37 | 04/07/2026
VN-Index khép lại tháng 6 và bước vào tuần đầu tiên của quý III trong trạng thái tích lũy. Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát, thị trường chứng khoán đang chờ thêm những tín hiệu mới từ kết quả kinh doanh quý II và tín hiệu từ chính sách tiền tệ toàn cầu.
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VN-Index đi ngang, dòng tiền lớn chưa nhập cuộc

Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của quý III (29/6-3/7), VN-Index gần như đi ngang sau hai tuần hồi phục liên tiếp. Các nhịp tăng giảm chủ yếu diễn ra trong biên độ hẹp khi dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Đóng cửa tuần đầu tiên của tháng 7/2026, VN-Index giảm -0,53% về mức 1.862,08 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm - 1.930 điểm.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, diễn biến tuần qua tiếp tục phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Vai trò nâng đỡ chỉ số liên tục được luân chuyển giữa nhóm Vingroup và ngân hàng. Có thời điểm VIC, VHM điều chỉnh khiến VN-Index mất gần 17 điểm, nhưng ngay sau đó nhóm ngân hàng trở thành lực kéo thay thế.

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới
VN-Index đi ngang sau hai tuần hồi phục liên tiếp - Nguồn: TradingView

Bối cảnh quốc tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được duy trì, giúp giá dầu giảm gần 8% so với vùng đỉnh, trong khi chứng khoán Mỹ lập các mức cao mới. Tuy nhiên, dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng tìm đến đồng USD sau những tín hiệu thận trọng từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tạo áp lực lên các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Thanh khoản tiếp tục là điểm hạn chế của thị trường. Theo đánh giá của Chứng khoán VIX, giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE tuần vừa qua chỉ khoảng 17.300 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự quay trở lại dù VN-Index đang dao động quanh vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm.

Trong khi đó, xu hướng bán ròng của dòng vốn ngoại vẫn chưa dừng lại. Khối ngoại bán ròng nhiều phiên tại vùng kháng cự mạnh của VN-Index. Trong tuần từ 29/6 đến 3/7, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 3.075 tỷ đồng. Hoạt động cơ cấu danh mục vẫn diễn ra khá rõ nét. VIC tiếp tục là điểm sáng khi được mua ròng khoảng 206 tỷ đồng, trong khi HPG dẫn đầu chiều bán với 285 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (278 tỷ đồng), VHM (227 tỷ đồng) và FPT (212 tỷ đồng).

Chờ tín hiệu từ Fed và mùa báo cáo quý II

Theo đánh giá của SHS, thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, chờ những thông tin cơ bản quan trọng hơn, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý II để tái định giá các nhóm cổ phiếu.

Bước sang tuần giao dịch 6/7-10/7, tâm điểm của thị trường quốc tế tiếp tục xoay quanh chính sách tiền tệ và diễn biến địa chính trị. Báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ vừa công bố gây bất ngờ khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều dự báo. Số liệu này giúp giới đầu tư giảm bớt lo ngại Fed sẽ sớm tiếp tục nâng lãi suất, dù áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Giá dầu điều chỉnh giảm cũng phần nào góp phần hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi sát biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng điều hành lãi suất trong nửa cuối năm. Tại châu Âu, ECB sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ, trong khi nhiều nền kinh tế lớn như Đức, Pháp và Italy công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp và thương mại. Bên cạnh đó, các số liệu về PMI dịch vụ, cán cân thương mại Mỹ, lạm phát Trung Quốc và cuộc họp của OPEC... cũng là tâm điểm được giới đầu tư quan tâm.

Trong nước, sau thông tin về số liệu GDP quý II tăng 8,39% và GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% p mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ, sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 của doanh nghiệp niêm yết. Đây được xem là chất xúc tác quan trọng nhất của thị trường trong tháng 7.

Thị trường vẫn đang chờ chất xúc tác mới như kết quả kinh doanh quý II và câu chuyện nâng hạng vào cuối quý III. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện và khối ngoại còn bán ròng, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ sự phân hóa của dòng tiền.

Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, kịch bản cơ sở vẫn là VN-Index tiếp tục phân hóa mạnh trong vùng 1.840-1.890 điểm. Thanh khoản vẫn dưới bình quân 20 tuần cho thấy dòng tiền lớn chưa nhập cuộc, chỉ đủ sức nâng đỡ cục bộ, trong khi khối ngoại chưa có tín hiệu ngừng bán ròng khi USD còn mạnh nên việc giữ chỉ số phải trông cậy gần như hoàn toàn vào vài mã vốn hóa siêu lớn.

Chuyên gia từ Pinetree cũng lưu ý rủi ro cần theo dõi là nhịp kéo trụ thiếu sự đồng thuận của thanh khoản nên dễ đảo chiều khi áp lực chốt lời xuất hiện. Ngoài ra, khối ngoại có thể bán ròng mạnh hơn nếu Fed tiếp tục cứng rắn.

Cùng quan điểm, Chứng khoán VIX cho rằng, Việt Nam!-Index đang ở vùng kháng cự rất mạnh quanh 1.900 điểm, nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng trong 2-3 tuần tới, đồng thời tính đến khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh nếu áp lực bán gia tăng. Tuy vậy, những nhịp điều chỉnh như vậy có thể mở ra cơ hội tích lũy đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và định giá hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

Tùng Linh
Từ khóa:
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