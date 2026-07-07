Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 7/7: Sắc xanh áp đảo, hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương

Tùng Linh

Tùng Linh

18:27 | 07/07/2026
(TBTCO) - Cùng đà hồi phục của chỉ số cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc. Trong đó, một số hợp đồng trở lại trạng thái chênh lệch dương so với VN30.
aa

VN30-Index có phiên hồi phục sau nhịp điều chỉnh trước đó khi tăng 4,80 điểm (+0,24%) lên 1.995,91 điểm, tiến sát ngưỡng kháng cự tâm lý 2.000 điểm. Dù mức tăng không lớn, sắc xanh lan toả khá rộng trong phiên hôm nay khi chiếm ưu thế với 16 mã tăng, 9 mã giảm và 5 mã đứng giá. Lực cầu đã cải thiện trong bối cảnh dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. BSR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, tiếp theo là LPB, ACB, HDB, MBB và VPB. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ VHM, MSN, VPL, MWG và VRE, khiến VN30 chưa thể chinh phục thành công mốc 2.000 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000) kết phiên tại 1.999 điểm, tăng 0,2% so với phiên trước và duy trì chênh lệch dương 3,09 điểm so với chỉ số cơ sở. Hai hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 và tháng 9/2026 cũng giữ được trạng thái chênh lệch dương. Trong khi đó, hợp đồng tương lai đáo hạn vào cuối năm tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở, qua đó thu hẹp chênh lệch âm so với hôm qua.

Chứng khoán phái sinh ngày 7/7: Sắc xanh áp đảo, hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương
Sắc xanh trở lại trên thị trường chứng khoán phái sinh - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng nhẹ so với phiên trước. Trong đó, giao dịch tại hợp đồng 41I1G7000 gần như đi ngang. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 và tháng 9/2026 lại gia tăng đáng kể dòng tiền tham gia giao dịch. Dù vậy, xét về số tuyệt đối, mức giao dịch vẫn khá khiêm tốn. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 7 giảm 5,4% về còn hơn 29.000 hợp đồng.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tiếp tục gia tăng vị thế đầu cơ, cho thấy kỳ vọng VN30 sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN30F2607 vẫn là tích lũy, với vùng kháng cự quanh 2.000 điểm và vùng hỗ trợ tại 1.980 điểm. Dù tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện, công ty chứng khoán này vẫn khuyến nghị ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi VN30 tiếp cận vùng kháng cự quan trọng.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán vn30

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh tháng 6: Giao dịch thận trọng khi VN30 giằng co quanh mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh tháng 6: Giao dịch thận trọng khi VN30 giằng co quanh mốc 2.000 điểm

Chứng khoán tháng 6/2026: Khối ngoại chiếm hơn 13,8% giao dịch

Chứng khoán tháng 6/2026: Khối ngoại chiếm hơn 13,8% giao dịch

Chứng khoán phái sinh ngày 6/7: VN30-Index tuột mốc 2.000 điểm, khối lượng mở (OI) tăng mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 6/7: VN30-Index tuột mốc 2.000 điểm, khối lượng mở (OI) tăng mạnh

Dành cho bạn

Luật Quản lý thuế năm 2025: Bước đột phá chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang "phục vụ - quản trị rủi ro - đồng hành tuân thủ”

Luật Quản lý thuế năm 2025: Bước đột phá chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang "phục vụ - quản trị rủi ro - đồng hành tuân thủ”

Quản lý chặt chẽ đại lý làm thủ tục hải quan theo hướng số hóa, minh bạch

Quản lý chặt chẽ đại lý làm thủ tục hải quan theo hướng số hóa, minh bạch

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung phục hồi, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung phục hồi, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc

Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026

Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026

Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định

Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định

Dòng vốn FDI công nghệ cao tạo lực đẩy cho bất động sản công nghiệp phía Nam

Dòng vốn FDI công nghệ cao tạo lực đẩy cho bất động sản công nghiệp phía Nam

Đọc thêm

Nâng chất lượng doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn qua thị trường chứng khoán

Nâng chất lượng doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn qua thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Theo ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Smart Invest (AAS), để thị trường chứng khoán phát huy hiệu quả vai trò huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng và khuôn khổ thị trường, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và hiệu quả sử dụng vốn.
Phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định 200/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định nhằm phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, hoàn thiện cơ chế giám sát và tăng cường hiệu quả hậu kiểm, góp phần hoàn thiện khung khổ quản lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng lớn, việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát hành chứng khoán được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và thu hút dòng vốn đầu tư trong, ngoài nước. Đây cũng là giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của thị trường vốn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

(TBTCO) - Giới chuyên gia dự báo, lợi suất trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm.
Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, kỳ vọng dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng và các chính sách điều hành sẽ là ba động lực quan trọng dẫn dắt thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng rõ ràng thay vì lan tỏa trên diện rộng.
Vinhomes phát hành 4,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức: Chuyên gia kỳ vọng trở thành "ngòi nổ" cho VN-Index

Vinhomes phát hành 4,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức: Chuyên gia kỳ vọng trở thành "ngòi nổ" cho VN-Index

(TBTCO) - Đợt phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức của Vinhomes đang bước vào giai đoạn triển khai khi doanh nghiệp đã công bố ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/8/2026. Chuyên gia MBS cho rằng diễn biến của cổ phiếu này có thể tạo thêm động lực để thị trường chứng khoán chinh phục vùng điểm số mới.
MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - MB sắp triển khai phương án tăng vốn điều lệ, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động khoảng 8.055 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên tối đa 100.687 tỷ đồng.
Triển vọng chứng khoán nửa cuối năm từ nền tảng vĩ mô

Triển vọng chứng khoán nửa cuối năm từ nền tảng vĩ mô

(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng ổn định dù còn đối mặt với nhiều áp lực từ lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Theo các chuyên gia, nền tảng vĩ mô, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng cải thiện thanh khoản sẽ là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho triển vọng thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán

Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 6

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 6

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh

Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 7/7: Sắc xanh áp đảo, hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 7/7: Sắc xanh áp đảo, hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +54.19
07/07 | +54.19 (7,537.43 +54.19 (+0.72%))
DJI +155.84
07/07 | +155.84 (53,055.91 +155.84 (+0.29%))
IXIC +288.49
07/07 | +288.49 (26,121.16 +288.49 (+1.12%))
NYA +118.04
07/07 | +118.04 (24,075.12 +118.04 (+0.49%))
XAX -40.77
07/07 | -40.77 (7,816.15 -40.77 (-0.52%))
BUK100P +3.67
07/07 | +3.67 (1,060.85 +3.67 (+0.35%))
RUT +13.43
07/07 | +13.43 (3,009.54 +13.43 (+0.45%))
VIX +0.40
07/07 | +0.40 (15.97 +0.40 (+2.57%))
FTSE +35.80
07/07 | +35.80 (10,687.57 +35.80 (+0.34%))
GDAXI -178.02
07/07 | -178.02 (25,639.87 -178.02 (-0.69%))
FCHI +21.50
07/07 | +21.50 (8,501.37 +21.50 (+0.25%))
STOXX50E -35.30
07/07 | -35.30 (6,362.71 -35.30 (-0.55%))
N100 -7.45
07/07 | -7.45 (1,926.89 -7.45 (-0.39%))
BFX +2.54
07/07 | +2.54 (5,734.99 +2.54 (+0.04%))
MOEX.ME -0.11
07/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -119.43
07/07 | -119.43 (23,496.89 -119.43 (-0.51%))
STI +82.43
07/07 | +82.43 (5,342.24 +82.43 (+1.57%))
AXJO -27.10
07/07 | -27.10 (8,803.90 -27.10 (-0.31%))
AORD -32.30
07/07 | -32.30 (9,004.70 -32.30 (-0.36%))
BSESN -104.35
07/07 | -104.35 (78,180.72 -104.35 (-0.13%))
JKSE +70.43
07/07 | +70.43 (5,986.50 +70.43 (+1.19%))
KLSE -0.60
07/07 | -0.60 (1,682.93 -0.60 (-0.04%))
NZ50 -0.31
07/07 | -0.31 (13,762.79 -0.31 (-0.00%))
KS11 -395.02
07/07 | -395.02 (7,656.31 -395.02 (-4.91%))
TWII -1,077.28
07/07 | -1,077.28 (45,479.11 -1,077.28 (-2.31%))
GSPTSE -62.52
07/07 | -62.52 (35,212.32 -62.52 (-0.18%))
BVSP -1,622.69
07/07 | -1,622.69 (172,447.58 -1,622.69 (-0.93%))
MXX +405.97
07/07 | +405.97 (67,466.46 +405.97 (+0.61%))
IPSA +57.85
07/07 | +57.85 (10,878.99 +57.85 (+0.53%))
MERV +70,581.75
07/07 | +70,581.75 (3,267,481.50 +70,581.75 (+2.21%))
TA125.TA -88.56
07/07 | -88.56 (4,056.21 -88.56 (-2.14%))
CASE30 +503.40
07/07 | +503.40 (53,006.10 +503.40 (+0.96%))
JN0U.JO -3.39
07/07 | -3.39 (6,795.75 -3.39 (-0.05%))
DX-Y.NYB +0.08
07/07 | +0.08 (100.93 +0.08 (+0.08%))
125904-USD-STRD -2.75
07/07 | -2.75 (2,827.31 -2.75 (-0.10%))
XDB +0.42
07/07 | +0.42 (133.90 +0.42 (+0.32%))
XDE +0.09
07/07 | +0.09 (114.42 +0.09 (+0.08%))
000001.SS -51.00
07/07 | -51.00 (3,990.24 -51.00 (-1.26%))
N225 -1,480.73
07/07 | -1,480.73 (68,256.96 -1,480.73 (-2.12%))
XDN -0.38
07/07 | -0.38 (61.70 -0.38 (-0.61%))
XDA +0.42
07/07 | +0.42 (69.57 +0.42 (+0.61%))