Chứng khoán phái sinh ngày 7/7: Sắc xanh áp đảo, hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương

VN30-Index có phiên hồi phục sau nhịp điều chỉnh trước đó khi tăng 4,80 điểm (+0,24%) lên 1.995,91 điểm, tiến sát ngưỡng kháng cự tâm lý 2.000 điểm. Dù mức tăng không lớn, sắc xanh lan toả khá rộng trong phiên hôm nay khi chiếm ưu thế với 16 mã tăng, 9 mã giảm và 5 mã đứng giá. Lực cầu đã cải thiện trong bối cảnh dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. BSR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, tiếp theo là LPB, ACB, HDB, MBB và VPB. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ VHM, MSN, VPL, MWG và VRE, khiến VN30 chưa thể chinh phục thành công mốc 2.000 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000) kết phiên tại 1.999 điểm, tăng 0,2% so với phiên trước và duy trì chênh lệch dương 3,09 điểm so với chỉ số cơ sở. Hai hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 và tháng 9/2026 cũng giữ được trạng thái chênh lệch dương. Trong khi đó, hợp đồng tương lai đáo hạn vào cuối năm tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở, qua đó thu hẹp chênh lệch âm so với hôm qua.

Sắc xanh trở lại trên thị trường chứng khoán phái sinh - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng nhẹ so với phiên trước. Trong đó, giao dịch tại hợp đồng 41I1G7000 gần như đi ngang. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 và tháng 9/2026 lại gia tăng đáng kể dòng tiền tham gia giao dịch. Dù vậy, xét về số tuyệt đối, mức giao dịch vẫn khá khiêm tốn. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 7 giảm 5,4% về còn hơn 29.000 hợp đồng.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tiếp tục gia tăng vị thế đầu cơ, cho thấy kỳ vọng VN30 sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN30F2607 vẫn là tích lũy, với vùng kháng cự quanh 2.000 điểm và vùng hỗ trợ tại 1.980 điểm. Dù tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện, công ty chứng khoán này vẫn khuyến nghị ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi VN30 tiếp cận vùng kháng cự quan trọng.