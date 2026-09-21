Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu.

Theo đó, cơ quan thanh tra chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cụ thể với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu.

Cụ thể, trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Công ty còn vi phạm về: “(i) chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng chống rửa tiền; (ii) chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền; (iii) chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng (còn 01 trường hợp chọn mẫu chưa thực hiện); (iv) chưa đảm bảo thời hạn khi gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025”.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.

Trước những tồn tại, hạn chế này, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của Công ty theo quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động tuân thủ pháp luật, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Công ty Mi Hồng Bà Chiểu để yêu cầu đơn vị thực hiện, nhằm khắc phục các tồn tại.

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu. Ảnh tư liệu.

Được biết, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu có trụ sở tại số 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0318086721 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 6/10/2023. Doanh nghiệp có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng, do bà Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc.

Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu được đánh giá là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn.

Thông báo của cơ quan thanh tra nêu rõ, đơn vị đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phù hợp cho hoạt động sản xuất; duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát hàm lượng vàng trong sản phẩm; có thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng; có công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm; có lưu hồ sơ, tài liệu công bố tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng.

Bên cạnh đó, Công ty có các máy móc cần thiết để thực hiện các quy định về đo lường; thực hiện đúng quy định về nhãn hàng hóa. Công ty đã thực hiện quy định về hoạt động thương mại, thực hiện niêm yết giá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định.

Đồng thời, Mi Hồng Bà Chiểu có phương án đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, thực hiện trách nhiệm an toàn về phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; chấp hành báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Về mặt quản lý tài chính, doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo quy định; có lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động, lưu trữ chứng từ, sổ sách đối với các nghiệp vụ phát sinh.

Trong hoạt động chuyên môn, cơ quan thanh tra đánh giá, Công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Nghị định 232/2025/NĐ-CP, đã ban hành các quy trình nội bộ trong hoạt động liên quan, thực hiện báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN và Thông tư số 34/2025/TT-NHNN.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 6 doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng.

Tại thông báo này, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường vàng thời gian qua, nhất là xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng./.