Tài chính

Tiếp đà tăng trưởng hai con số

Hà Nguyễn

Hà Nguyễn

11:08 | 21/09/2026
(TBTCO) - Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu của năm 2026, mà đang được đặt ra cho cả năm 2027. Đây là một mục tiêu rất thách thức, bởi thế, câu hỏi quan trọng nhất trong lúc này là làm sao để nền kinh tế có thể nối tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ này?
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Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thậm chí, trong cuộc gặp gần đây với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, còn cho rằng, Việt Nam là “một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á”.

Tuy vậy, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 này vẫn là một thách thức không nhỏ. Trong Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027, Bộ Tài chính cho biết, trong 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến có 9 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu chưa đạt (là tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn đa chiều) và 5 chỉ tiêu phấn đấu đạt.

Tiếp đà tăng trưởng hai con số
Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, cả 5 chỉ tiêu “phấn đấu đạt” đều là các chỉ tiêu kinh tế quan trọng, bao gồm tăng trưởng GDP; GDP bình quân đầu người; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tốc độ tăng năng suất lao động.

Các số liệu ước tính này sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi có số liệu quý III, dự kiến được công bố vào đầu tháng 10 tới. Chính phủ kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban Bộ Tài chính mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng nhấn mạnh điều này. Theo Bộ trưởng, phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, kết hợp với kiểm soát chặt chẽ lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra.

Không chỉ kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026, khi dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất tăng trưởng từ 10% trở lên. Cùng với đó, lạm phát được đề xuất ở mức 4,5 - 5%.

Theo Bộ Tài chính, 2027 là “năm tăng tốc, bứt phá”, bởi vậy, các chỉ tiêu dự kiến tiếp tục được đặt ra ở mức cao. Chẳng hạn, GDP bình quân đầu người đạt 6.169 USD; tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11,5 - 12,5%; tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 14%; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 15%…

Dồn lực để thúc tăng trưởng

Mục tiêu càng cao, thì nỗ lực càng phải lớn. Để nền kinh tế có thể về đích kế hoạch 2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chỉ đạo, phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng một cách chi tiết hơn, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, trong đó có việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài, cũng như thúc đẩy vốn đầu tư của khu vực tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài…

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/9/2026, con số giải ngân đầu tư công là 523.813,6 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, trong tổng nguồn lực hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, vẫn còn khoảng 480.000 tỷ đồng cần được đưa vào nền kinh tế.

Từng đồng đầu tư công đều phải tính đến hiệu quả

Tại nghị trường, khi thảo luận về xây dựng Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu rõ, nếu không nâng được hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, thì không có cách nào để huy động được nguồn lực cho phát triển. “Từng đồng đầu tư công, từng đồng chi tiêu của ngân sách đều phải tính đến hiệu quả” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Nếu thúc đẩy được cả vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư tư nhân trong nước, đồng thời giải ngân hết nguồn lực đầu tư công, sẽ hỗ trợ rất lớn cho tăng trưởng. Dù đã có những cải thiện tích cực, song hiện thời, mô hình tăng trưởng của Việt Nam vẫn phụ thuộc khá lớn vào đầu tư.

“Công cụ phù hợp hơn để hỗ trợ tăng trưởng hiện nay là chính sách tài khóa, bao gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thay vì chủ yếu dựa vào chính sách tín dụng hoặc lãi suất” - ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cũng đã phát biểu như vậy tại một hội nghị đầu tư, tổ chức mới đây.

UOB là một trong những ngân hàng có dự báo khá tích cực về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2026. Theo UOB, Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng, bất chấp những bất định toàn cầu, nhờ vào nhu cầu nội địa vững mạnh, dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định, năng lực xuất khẩu, tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng, cũng như có các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kịp thời… Đây cũng chính là những trọng tâm Việt Nam cần thúc đẩy nếu muốn đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Mấu chốt là khơi thông nguồn lực

Rất nhiều dự báo của các tổ chức quốc tế đã khẳng định triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ trong năm 2026, mà cả trong năm 2027. Trong đó, lạc quan nhất có lẽ là Ngân hàng Standard Chartered. Ngân hàng này dự báo, năm 2027, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 11%, nhờ các động lực đến từ sự khởi sắc của ngành sản xuất chế biến, chế tạo, khu vực dịch vụ và đầu tư, khả năng gia tăng xuất khẩu, cũng như việc duy trì các chính sách hỗ trợ tăng trưởng…

Nhưng, dự báo chỉ là một phần của câu chuyện. Để đạt mức tăng trưởng hai con số cả trong năm nay và năm sau, phụ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực của Việt Nam. Trong dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, có 11 nhóm giải pháp trọng tâm, 119 nhiệm vụ, đề án cụ thể được đề xuất, xoay quanh các vấn đề như thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, khắc phục điểm nghẽn trong tổ chức thực thi; đổi mới mô hình phát triển...

Trong các giải pháp này, một trong những vấn đề mấu chốt là làm sao khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng. Theo tính toán của Bộ Tài chính, cần nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên khoảng 40% trong giai đoạn 2026 - 2030 để có đủ nguồn lực cho tăng trưởng. Cùng với đó, phải nâng cao hiệu quả đầu tư, kéo hệ số ICOR xuống mức 4,5 - 4,8.

Vốn đầu tư công không phải nguồn lực duy nhất. Đầu tư tư nhân trong nước, đầu tư nước ngoài, vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng. Đó cũng là một trong những lý do mà Bộ Tài chính gần đây đã tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tài chính tại châu Âu. Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác cũng đang tiếp tục được tổ chức, hướng trực tiếp vào các “đại bàng”.

Trong bối cảnh đó, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất quan trọng. Tổ chức này dự báo sẽ có hàng tỷ USD đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn, thu hút dòng vốn nước ngoài và hội nhập sâu hơn với thị trường vốn quốc tế.

Tiếp đà tăng trưởng hai con số
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh
Hà Nguyễn
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