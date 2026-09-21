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VFA 2026: Loạt vấn đề lớn sẽ được bàn thảo để ngành quỹ bứt phá

PV

PV

08:30 | 21/09/2026
(TBTCO) - VFA 2026 sẽ quy tụ các đại diện từ cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư trong nước, quốc tế cùng các định chế tài chính khác trên thị trường. Loạt vấn đề lớn của ngành quỹ sẽ được đặt lên bàn thảo luận.
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Vào ngày 22/9/2026, tại Khách sạn Pullman, Hà Nội, Chương trình Giải thưởng quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) sẽ diễn ra với chủ đề “Ngành quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”.

Chương trình do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bài toán kiến tạo hệ sinh thái

VFA 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành quản lý quỹ được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng nguồn vốn trung, dài hạn và chuyên nghiệp hóa cơ sở nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán những năm gần đây mới tương đương khoảng 0,7-0,8% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là nâng tỷ lệ này lên 5%. Khoảng cách lớn giữa hiện tại và mục tiêu đặt ra yêu cầu không chỉ tăng số lượng quỹ, mà còn đồng thời phát triển sản phẩm, hạ tầng và cơ sở nhà đầu tư.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, hội thảo tại VFA 2026 sẽ mở đầu bằng tham luận “Toàn cảnh ngành Quỹ Việt Nam: Cơ hội và thách thức” do đại diện từ FiinGroup trình bày.

Từ bức tranh tổng quan về quy mô, cơ cấu, tốc độ phát triển của ngành quỹ, các vấn đề sẽ tiếp tục được đào sâu tại phiên thảo luận “Kiến tạo hệ sinh thái ngành Quỹ: Hạ tầng vững - Sản phẩm đa dạng - Nhà đầu tư chuyên nghiệp”.

Phiên thảo luận có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Bích Ngà - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Dương Ngọc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); ông Bùi Văn Huy - Tổng Giám đốc FIDT; bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF); bà Ngô Thùy Linh - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán AAS; ông Nguyễn Nghĩa Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM); và bà Nguyễn Hải Bình - Trưởng bộ phận Quản lý Khách hàng, Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam.

VFA 2026: Loạt vấn đề lớn sẽ được bàn thảo để ngành quỹ bứt phá
Loạt vấn đề lớn của ngành quỹ được đặt lên bàn thảo luận

Từ những vị trí khác nhau trong hệ sinh thái ngành quỹ, các diễn giả dự kiến trao đổi về bài toán hoàn thiện hạ tầng, mở rộng sản phẩm, phát triển kênh phân phối và tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, qua đó đưa nhiều hơn dòng tiền dài hạn vào các kênh đầu tư chuyên nghiệp.

Hướng tới hình thành một hệ thống tham chiếu của ngành quỹ

Bên cạnh đó, VFA 2026 còn đánh dấu mùa đầu tiên của Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam. Theo Ban tổ chức, chương trình hướng tới tạo lập một chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đánh giá và lựa chọn sản phẩm, đồng thời kết nối các thành viên trên thị trường.

VFA 2026: Loạt vấn đề lớn của ngành quỹ được đặt lên bàn thảo luận
Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Trong mùa đầu tiên, đã có 94 quỹ với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 90.000 tỷ đồng, tính đến hết năm 2025, được đưa vào phạm vi đánh giá. Các hạng mục vinh danh gồm quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ ETF và quỹ cân bằng hoạt động hiệu quả; bên cạnh đó là quỹ ESG/quỹ hưu trí tiêu biểu và quỹ mở phát triển cơ sở nhà đầu tư tốt nhất.

Phương pháp đánh giá được xây dựng trên ba nhóm tiêu chí, gồm lợi nhuận chiếm 70% trọng số, rủi ro 25% và tính ổn định 5%. Việc đánh giá chủ yếu được thực hiện trên các giai đoạn 3 năm và 5 năm; với chu kỳ 10 năm, giai đoạn đầu áp dụng cho nhóm quỹ mở cổ phiếu.

VFA 2026 vì vậy không chỉ là dịp vinh danh những quỹ có kết quả hoạt động nổi bật, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống tham chiếu có khả năng theo dõi hiệu quả của các quỹ qua thời gian, góp phần tăng tính minh bạch và chuyên nghiệp cho ngành quản lý quỹ Việt Nam./.

PV
Từ khóa:
VFA2026 vfa quỹ chứng khoán ngành quỹ

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