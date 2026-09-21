Thuế - Hải quan

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

10:59 | 21/09/2026
(TBTCO) - Cục Thuế cùng Deloitte Nhật Bản, Deloitte Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam vừa có cuộc trao đổi, chia sẻ chuyên sâu kinh nghiệm quốc tế áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thực tiễn áp dụng APA trong quản lý thuế tại Việt Nam. Đây là buổi chia sẻ kinh nghiệm thứ hai về APA, sau buổi trao đổi được tổ chức vào tháng 11/2025.
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Chủ động tiếp nhận kinh nghiệm về APA

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, quy định APA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 theo Luật Quản lý thuế và Thông tư số 95/2026/TT-BTC và quy trình áp dụng, thực tế xử lý APA tại Việt Nam nhận được sự quan tâm của Bộ Tài chính, Cục Thuế, cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

“Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại xuyên biên giới phát triển mạnh, môi trường đầu tư ngày càng cạnh tranh, cùng với những nỗ lực của Chính phủ về thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, việc triển khai thực tiễn các quy định quản lý thuế và áp dụng các cơ chế quản lý thuế phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế ngày càng có ý nghĩa quan trọng” - Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, APA là một trong những cơ chế góp phần tạo môi trường thuế minh bạch, ổn định và tăng cường tính chắc chắn về thuế cho người nộp thuế. Hiện nay, khi khung pháp lý APA tại Việt Nam đã chính thức có hiệu lực, ngành thuế Việt Nam tiếp tục chủ động tiếp nhận kinh nghiệm xử lý và triển khai thực tế từ các quốc gia, đồng thời tăng cường hợp tác với đối tác như Deloitte để tiếp tục hoàn thiện quy trình triển khai thực tế, nâng cao năng lực xử lý và triển khai thực tế.

Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm thực tiễn áp dụng APA

Tại buổi làm việc, ông Hiroki Yamakawa - Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản, nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm tra doanh nghiệp lớn, Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản; ông Jun Igarashi - Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Khối Khách hàng Nhật Bản toàn khu vực Đông Nam Á, và bà Đinh Mai Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cùng các chuyên gia Deloitte đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quy trình xử lý đề nghị áp dụng APA và đàm phán giữa các cơ quan thuế các nước (CA).

Ông Hiroki Yamakawa đánh giá cao những bước phát triển trong khung pháp lý về APA của Việt Nam và cho rằng, việc tiếp tục trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa cơ quan thuế Việt Nam và các cơ quan thuế, chuyên gia quốc tế có thể đóng góp tích cực vào quá trình tổ chức triển khai APA trong thời gian tới.

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Ông Hiroki Yamakawa - Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản và các thành viên tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Khung pháp lý APA trong quản lý thuế tại Việt Nam đã được hoàn thiện và có những bước tiến lớn về quy định, phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc hoàn thiện quy trình xử lý đề nghị áp dụng APA và đàm phán giữa nhà chức trách có thẩm quyền được kỳ vọng nâng cao năng lực xử lý APA tại Việt Nam và đàm phán với cơ quan thuế đối tác.

“Trong bối cảnh cập nhật quy định và chuyển biến tích cực trong thực tiễn triển khai thực hiện APA tại Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng hợp tác chiến lược giữa cơ quan Thuế Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục được mở rộng. Deloitte cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Cục Thuế chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trên thực tiễn triển khai nhằm hỗ trợ và hướng tới triển khai hiệu quả” - ông Hiroki Yamakawa bày tỏ.

Nội dung trao đổi được các chuyên gia tập trung vào các khía cạnh thực tiễn trong quá trình triển khai APA, từ việc chuẩn bị và rà soát hồ sơ, trao đổi trước và trong quá trình thẩm định, đến phối hợp và đàm phán giữa các nhà chức trách có thẩm quyền đối với APA song phương. Các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại Nhật Bản, Singapore và một số quốc gia khác, qua đó cung cấp thêm thông tin tham khảo về cách thức tổ chức và xử lý APA tại các cơ quan thuế nước ngoài.

“Với tinh thần học hỏi kinh nghiệm quốc tế, Cục Thuế tiếp thu, hoàn thiện quy trình triển khai xử lý hồ sơ đề nghị và đàm phán APA, từ đó nâng cao nghiệp vụ trong áp dụng thực tiễn, xây dựng quy trình APA nhất quán, hướng tới đàm phán hiệu quả và tăng cường tính đảm bảo về thuế của người nộp thuế tại Việt Nam”.

Ông Đặng Ngọc Minh
- Phó Cục trưởng Cục Thuế

Đồng thời, kinh nghiệm thực tiễn từ Nhật Bản được trao đổi trên cơ sở góc nhìn của cơ quan quản lý thuế, trong đó tập trung vào vai trò của cơ quan thuế trung ương, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan và quá trình trao đổi, đàm phán với cơ quan thuế đối tác trong các trường hợp APA song phương.

Bên cạnh việc chia sẻ quy định, các chuyên gia tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai, qua đó cung cấp thêm góc nhìn tham khảo về cách thức xử lý hồ sơ và tổ chức đàm phán APA tại một số quốc gia có chương trình APA phát triển.

Các nội dung trao đổi tại buổi làm việc góp phần cung cấp thêm thông tin thực tiễn cho Cục Thuế trong quá trình nghiên cứu, tổ chức triển khai các quy định về APA tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ tăng cường năng lực xử lý hồ sơ và phối hợp, đàm phán với các cơ quan thuế đối tác trong các trường hợp APA song phương.

Qua các nội dung chia sẻ và trao đổi với các chuyên gia từ Deloitte, ông Đặng Ngọc Minh ghi nhận và đánh giá cao những chia sẻ thực tiễn của các chuyên gia Deloitte, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong quá trình triển khai APA tại Việt Nam.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, Cục Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, qua đó từng bước hoàn thiện phương thức tổ chức xử lý hồ sơ và đàm phán APA, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ thực hiện và tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan thuế đối tác.

Đại diện Cục Thuế Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các trao đổi chuyên sâu và mang tính thực tiễn của các chuyên gia từ Deloitte, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện quy trình triển khai APA tại Việt Nam.

Đồng thời, Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức tư vấn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy thực tiễn áp dụng APA tại Việt Nam. Nguyên tắc xử lý hồ sơ APA được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về quản lý thuế, tăng cường quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và nhất quán, đồng thời kết hợp phân tích, đánh giá rủi ro với khai thác dữ liệu, số liệu thống kê, thông tin so sánh và các phương pháp tính toán phù hợp, qua đó nâng cao cơ sở thực tiễn và định lượng cho quá trình thẩm định, xử lý và đàm phán APA./.

Văn Tuấn
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