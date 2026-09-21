Thị trường

Ngày 21/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

10:35 | 21/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/9) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 373.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,59% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 21/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 21/9, Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.241.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.310.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 14.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng ngày 20/9.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.241.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.310.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.241.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.636.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.759.851 đồng/kg (mua vào) và 61.599.846 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 21/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 21/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 66,6535 USD/ounce, tăng 0,59% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Điểm đáng chú ý là bạc đã trải qua một tuần biến động mạnh. Trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kim loại quý chịu áp lực khi thị trường gia tăng kỳ vọng về một chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Fed đã quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu lên 3,75 - 4%.

Mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng thường tạo áp lực lên bạc và các kim loại quý. Khi lợi suất từ những tài sản như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, dòng tiền có thể giảm sự quan tâm đối với những tài sản không tạo ra thu nhập từ lãi suất như bạc.

Ngày 21/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng tiếp tục phản ứng mạnh với 3 biến số quan trọng là đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và chính sách lãi suất của Fed.

Lãi suất cao thường làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc bởi kim loại này không tạo ra dòng tiền định kỳ như trái phiếu hoặc tiền gửi. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có thể cân nhắc chuyển một phần dòng tiền sang những tài sản sinh lợi.

Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, áp lực này có thể được giảm bớt. Diễn biến cuối tuần qua là ví dụ rõ ràng: giá bạc phục hồi cùng với nhóm kim loại quý khi lợi suất hạ nhiệt.

Ở thời điểm hiện tại, việc bạc giữ được vùng 66 USD/ounce cho thấy thị trường vẫn có lực mua sau nhịp giảm mạnh giữa tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này chưa đồng nghĩa xu hướng tăng đã trở lại một cách chắc chắn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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