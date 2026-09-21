Thị trường

Ngày 21/9: Giá cao su thế giới tăng giảm đan xen

06:26 | 21/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (21/9) tăng giảm đan xen trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Trong khi sàn SHFE phục hồi tăng ở các kỳ hạn, sàn TOCOM lại chứng kiến trái chiều rõ rệt khi hợp đồng giao tháng 9 sụt giảm sâu dù kỳ hạn tháng 10 nhích tăng. Riêng sàn SGX đồng loạt giảm. Trong nước, giá cao su duy trì trạng thái bình ổn tại các doanh nghiệp lớn.
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Ngày 21/9: Giá cao su thế giới tăng giảm đan xen
Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm đan xen trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản biến động lệch chiều tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9 giảm 51.30 Yên/kg (-11,09%), về mức 462.60 Yên/kg; hợp đồng tháng 10/2026 tăng 1.30 Yên/kg (+0,29%), lên mức 454.70 Yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đảo chiểu tăng tại các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng giao tháng 10 tăng 115 Nhân dân tệ/tấn (+0,64%), lên mức 17.995 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 125 Nhân dân tệ/tấn (+0,70%), lên mức 18.035 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 giảm khoảng 1,82%, xuống 237,10 US cent/kg. Hợp đồng tháng 11 giảm 1,12%.

Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục dao động với biên độ lớn. Nhịp phục hồi tại sàn SHFE và kỳ hạn tháng 10 trên sàn TOCOM cho thấy lực bán đã phần nào suy yếu, nhưng diễn biến kém tích cực tại SGX chưa cho phép khẳng định thị trường đã đảo chiều.

Về trung hạn, nguy cơ thiếu hụt cao su tự nhiên, quá trình tái canh chậm và giá dầu cao là những yếu tố nâng đỡ thị trường. Rủi ro lớn nhất vẫn nằm ở sức tiêu thụ lốp xe, triển vọng kinh tế Trung Quốc và khả năng nguồn cung Đông Nam Á phục hồi trong mùa khai thác. Vì vậy, giá cao su có thể cải thiện nhưng khó tăng liên tục, thay vào đó là những nhịp tăng giảm đan xen và phụ thuộc nhiều vào số liệu nhu cầu thực tế.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su thu mua tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp được khảo sát.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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