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Ngày 21/9: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu ở mốc 141.000 đồng/kg

06:38 | 21/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (21/9) giảm 1.500 - 1.700 đồng/kg so với cuối tuần trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đứng ở mức 137.000 - 141.000 đồng/kg.
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Giá cà phê tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước xuống dưới mốc 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg, giảm 1.500 - 1.700 đồng/kg so với cuối tuần trước. Toàn bộ các địa phương khảo sát hiện đã rơi xuống dưới mốc 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 1.500 đồng/kg trong tuần, xuống còn 93.800 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là địa phương có giá cà phê cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng giảm 1.600 đồng/kg, xuống 93.600 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.700 đồng/kg so với tuần trước và hiện được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 11/2026 kết thúc tuần ở mức 3.396 USD/tấn, giảm 129 USD/tấn, tương đương 3,7% so với cuối tuần trước. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm mạnh hơn 135 USD/tấn, tương ứng 3,8%, xuống còn 3.373 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica cũng khép tuần trong xu hướng giảm nhưng mức điều chỉnh thấp hơn Robusta. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 5,2 US cent/pound, tương đương 1,8%, xuống 280,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,9%, tương đương 5,3 US cent/pound, còn 271,95 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm

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Giá tiêu trong nước duy trì ở mức cao nhất là 141.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. So với cuối tuần trước, thị trường nhìn chung ổn định, ngoại trừ Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức thu mua cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg và không thay đổi so với tuần trước. Đắk Lắk hiện được giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg trong tuần.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu duy trì ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất vẫn là 4.000 đồng/kg. Diễn biến giảm chỉ xuất hiện cục bộ, chưa tạo thành xu hướng điều chỉnh rộng trên thị trường nội địa.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tuần qua cũng ghi nhận sự đi xuống tại Indonesia và Malaysia.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia giảm 53 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 6.886 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia giảm 50 USD/tấn, còn 9.250 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ổn định ở mức 5.750 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam cũng không thay đổi, duy trì ở mức 6.070 - 6.130 USD/tấn đối với hai quy cách 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giảm 72 USD/tấn, xuống còn 9.428 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia giảm 50 USD/tấn, đạt 12.150 USD/tấn.

Riêng tiêu trắng xuất khẩu Việt Nam duy trì mức 8.450 USD/tấn trong suốt tuần./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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