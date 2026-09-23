Tài chính

Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp nhiều thiết bị, vật tư cho 4 tỉnh để phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
07:50 | 23/09/2026
(TBTCO) - Ngày 21/9/2026, Bộ Tài chính ban hành các quyết định số (2625/QĐ-BTC; 2626/QĐ-BTC; 2627/QĐ-BTC; 2628/QĐ-BTC) giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, thiết bị cho 4 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng) thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
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Trong đó, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND 4 tỉnh (Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng) để thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh trên chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp hàng dự trữ quốc gia; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin báo cáo, số liệu và số lượng hàng dự trữ quốc gia đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia theo quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp nhiều thiết bị, vật tư cho 4 tỉnh để phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II được giao xuất cấp 3 bộ xuồng cao tốc các loại; 3.000 chiếc phao áo cứu sinh; 4.000 chiếc phao tròn cứu sinh... cho tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Minh

Triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, ngày 22/9/2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định số (407/QĐ-CDT, 408/QĐ-CDT, 409/QĐ-CDT, 410/QĐ-CDT) giao các chi cục dự trữ nhà nước khu vực XI, XIII và II tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho UBND 4 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Thời gian giao nhận từ ngày 22/9 đến hết ngày 21/10/2026.

Theo phân công cụ thể, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc giao cho UBND tỉnh Gia Lai thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2625 của Bộ Tài chính.

Danh mục và số lượng hàng hóa gồm: 3 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 25 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5m2; 500 chiếc phao áo cứu; 2.935 chiếc phao tròn cứu sinh; 25 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 4 bộ máy phát điện các loại (2 bộ Loại 30KVA, 2 bộ Loại 50KVA); 4 bộ máy bơm nước chữa cháy; 2 bộ máy khoan phá bê tông; 2 bộ thiết bị khoan cắt; 2 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI cũng được giao thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2626 của Bộ Tài chính.

Danh mục và số lượng hàng hóa gồm: 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5m2; 500 chiếc phao áo cứu sinh; 5.083 chiếc phao tròn cứu sinh; 35 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 3 bộ máy bơm nước chữa cháy; 2 bộ thiết bị khoan cắt; 2 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2627 của Bộ Tài chính.

Danh mục và số lượng hàng hóa gồm: 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 500 chiếc phao áo cứu sinh; 4.500 chiếc phao tròn cứu sinh; 2 bộ máy phát điện loại 30KVA; 3 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ máy khoan phá bề tông; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2628 của Bộ Tài chính.

Danh mục và số lượng hàng hóa gồm: 3 bộ xuồng cao tốc các loại (1 bộ loại DT1, 2 bộ loại DT2); 3.000 chiếc phao áo cứu sinh; 4.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 2 bộ máy phát điện loại 5OKVA 2 bộ máy khoan phá bê tông.

Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện vận chuyển hàng từ kho dự trữ quốc gia đến địa điểm giao, nhận tập trung trên địa bàn 4 tỉnh (theo yêu cầu của UBND tỉnh)./.

Đức Minh
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bộ tài chính cục dự trữ nhà nước chi cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp thiết bị dự trữ quốc gia tỉnh khánh hòa tỉnh lâm đồng tỉnh gia lai tỉnh đắk lắk

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