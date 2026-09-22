Tài chính

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua 90.000 áo phao cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
20:48 | 22/09/2026
(TBTCO) - Ngày 22/9/2026, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký ban hành Quyết định số 406/QĐ-CDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 90.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia, thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 chuyển sang năm 2026 thực hiện.
aa

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ đấu thầu Gói thầu số 1: Mua 47.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: I, III, V, VII, IX (có giá 9,165 tỷ đồng).

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua 90.000 áo phao cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia
Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực X mua phao áo cứu sinh để xuất cấp hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Khánh Huyền

Gói thầu số 2: Mua 43.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: II, X, XI, XII, XIII (có giá 8,385 tỷ đồng).

Việc lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Internet; phương thức lựa chọn là một giai đoạn một túi hồ sơ.

Cục Dự trữ Nhà nước sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10/2026. Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày./.

Đức Minh
Từ khóa:
đấu thầu mua áo phao cứu sinh kho dự trữ quốc gia cục dự trữ nhà nước đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng Internet Quyết định số 406/QĐ CDT

Bài liên quan

Cục Dự trữ Nhà nước bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin

Cục Dự trữ Nhà nước bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Kiểm tra việc đấu thầu, nhập gạo dự trữ quốc gia

Kiểm tra việc đấu thầu, nhập gạo dự trữ quốc gia

Dành cho bạn

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Chính phủ đề xuất nhiều chính sách miễn thuế cho giáo dục

Chính phủ đề xuất nhiều chính sách miễn thuế cho giáo dục

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Phát triển ngành quỹ phải gắn với tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Phát triển ngành quỹ phải gắn với tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư

Ngành quỹ tìm động lực bứt tốc tới mục tiêu 5% GDP

Ngành quỹ tìm động lực bứt tốc tới mục tiêu 5% GDP

Đọc thêm

Việt Nam - Liên hợp quốc: Từ hỗ trợ tái thiết đến đối tác phát triển

Việt Nam - Liên hợp quốc: Từ hỗ trợ tái thiết đến đối tác phát triển

(TBTCO) - Từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, Việt Nam đã từng bước trở thành đối tác chủ động, tham gia đóng góp vào các hoạt động chung và cùng Liên hợp quốc thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.
Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Ngày 21/9/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Triệu Thế Đường - Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tiếp đà tăng trưởng hai con số

Tiếp đà tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu của năm 2026, mà đang được đặt ra cho cả năm 2027. Đây là một mục tiêu rất thách thức, bởi thế, câu hỏi quan trọng nhất trong lúc này là làm sao để nền kinh tế có thể nối tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ này?
Cơ chế mới mở rộng dư địa xử lý nợ cho DATC

Cơ chế mới mở rộng dư địa xử lý nợ cho DATC

(TBTCO) - Nghị định số 358/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều cơ chế mới, mở rộng phạm vi hoạt động và công cụ xử lý nợ, tài sản, tăng tính chủ động cho Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) trong hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp và xử lý nợ xấu của nền kinh tế.
Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính

(TBTCO) - Tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và chào mừng năm học mới 2026 - 2027 diễn ra ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, sự phát triển của Phân hiệu không được đo bằng quy mô mở rộng, mà bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và những đóng góp thiết thực cho nền kinh tế.
Học viện Tài chính mở rộng không gian phát triển với Phân hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh

Học viện Tài chính mở rộng không gian phát triển với Phân hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 20/9/2026, Học viện Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và chào mừng năm học mới 2026 - 2027. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện tại khu vực phía Nam, với định hướng lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng.
Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết 04 nhóm giải pháp với 53 nhiệm vụ được cụ thể hóa nhằm triển khai Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Trong đó, tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây rủi ro cho tổ chức tín dụng.
Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS

Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS

(TBTCO) - Chiều tối 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua 90.000 áo phao cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua 90.000 áo phao cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia

Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

VFA 2026: Vinh danh các quỹ đầu tư tại 11 hạng mục

VFA 2026: Vinh danh các quỹ đầu tư tại 11 hạng mục

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

Chứng khoán ngày 22/9: Thị trường tăng điểm tích cực, lấy lại mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 22/9: Thị trường tăng điểm tích cực, lấy lại mốc 1.800 điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất