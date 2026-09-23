Tài chính

Việt Nam tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027 - 2031

Minh Đức

Minh Đức

10:26 | 23/09/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thay mặt Chính phủ Việt Nam, nhận 3 văn kiện Chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031 với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).
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Sự kiện diễn ra chiều 22/9/2026, giờ địa phương (sáng 23/9, giờ Hà Nội), tại TP. New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed. Ba chương trình vừa được các Hội đồng chấp hành của 3 tổ chức thông qua vào tháng 9/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027-2031
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN

3 Chương trình hợp tác quốc gia có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, trong đó UNDP khoảng 115,5 triệu USD, UNICEF 85 triệu USD và UNFPA 20,7 triệu USD.

Các văn kiện được trao bởi ông Alexander De Croo - Tổng Giám đốc điều hành UNDP; bà Catherine Russell - Giám đốc điều hành UNICEF; bà Diene Keita - Giám đốc điều hành UNFPA.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027-2031
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Tổng Giám đốc điều hành UNDP Alexander De Croo trao văn kiện. Ảnh: TTXVN

Đây là kết quả tích cực sau quá trình chuẩn bị từ cuối năm 2025 của Bộ Tài chính và các đối tác tại Liên hợp quốc. Bộ Tài chính chủ trì cùng với các cơ quan liên quan của Việt Nam đã chủ động đề xuất các định hướng phát triển, nhu cầu hỗ trợ từ UNDP, UNICEF, UNFPA trong 5 năm tới. Ba văn kiện đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thống nhất các nội dung chính vào tháng 5/2026 và được 3 tổ chức đệ trình Hội đồng chấp hành của 3 tổ chức sớm nhất trong kỳ họp tháng 9/2026.

Ba Chương trình hợp tác quốc gia tập trung vào các nội dung hợp tác cụ thể:

UNDP CPD tập trung vào 4 lĩnh vực: phát triển con người bao trùm; chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi số; ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững về môi trường; quản trị công và pháp quyền.

UNICEF CPD tập trung thúc đẩy phát triển con người, bảo vệ trẻ em, quản trị vì trẻ em và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thiên tai và các rủi ro môi trường.

UNFPA CPD ưu tiên các vấn đề dân số, già hóa dân số, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027-2031
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell trao văn kiện. Ảnh: TTXVN

Việc tiếp nhận 3 văn kiện tạo khuôn khổ hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và 3 tổ chức phát triển thuộc hệ thống Liên hợp quốc trong giai đoạn 2027 - 2031, góp phần huy động nguồn lực quốc tế, hỗ trợ thực hiện các ưu tiên phát triển và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam, góp phần vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của thế giới và khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027-2031
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Giám đốc điều hành UNFPA Diene Keita trao văn kiện. Ảnh: TTXVN

Với vai trò cơ quan đầu mối về kinh tế đối ngoại và quản lý viện trợ không hoàn lại của Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với UNDP, UNICEF, UNFPA và các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả các Chương trình hợp tác quốc gia, bảo đảm nguồn lực được huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam./.

Minh Đức
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