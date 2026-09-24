Thị trường

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung vẫn khó

Nguyên Phương

Nguyên Phương

07:12 | 24/09/2026
(TBTCO) - Giá vật liệu xây dựng tiếp tục ở mức cao khi nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu. Điểm nghẽn nằm ở thủ tục khai thác, quy mô mỏ nhỏ và năng lực cung ứng hạn chế, đòi hỏi sớm tháo gỡ cơ chế để tăng nguồn vật liệu.
aa

Nhiên liệu, vận tải và nguồn cung cùng gây sức ép

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giá vật liệu xây dựng trong 8 tháng năm 2026 diễn biến theo hướng tăng hoặc duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, giá thép tăng mạnh vào tháng 3 và giữ mặt bằng cao trong quý II, chủ yếu do giá xăng dầu tăng, kéo theo chi phí sản xuất và vận chuyển.

Đến tháng 8, giá thép giảm 0,9 - 4,32% so với tháng 7, dao động ở mức 15.360 - 16.928 đồng/kg. Mức giảm này được lý giải bởi giá phôi thép, thép cuộn trên thị trường quốc tế hạ nhiệt và nhu cầu thi công giảm do mưa bão kéo dài.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung vẫn khó
Xi măng tiếp tục giữ giá cao trong tháng 7 và 8, bình quân khoảng 2.000 - 2.400 đồng/kg. Ảnh: Đức Thanh

Trong khi đó, xi măng sau giai đoạn tăng mạnh từ tháng 3 tiếp tục giữ giá cao trong tháng 7 và 8, bình quân khoảng 2.000 - 2.400 đồng/kg. Giá tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc khoảng 2.136 đồng/kg, trong khi giá tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam tăng lên khoảng 2.374 đồng/kg.

Đáng lưu ý hơn là nhóm vật liệu khai thác trong nước. Trong 8 tháng năm 2026, giá cát tăng đều, biến động mạnh nhất vào tháng 3 do nhu cầu xây dựng tăng và nhiên liệu tăng bởi xung đột tại Trung Đông. Tháng 8, giá cát dao động 810.000 - 1,15 triệu đồng/m3, tăng 0,34 - 0,65% so với tháng 7.

Tại cuộc họp báo thường kỳ mới đây, ông Trần Phương - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, tình trạng thiếu vật liệu, đặc biệt là cát và đá, không chỉ ảnh hưởng tiến độ thi công, mà còn tác động trực tiếp đến giá thị trường, gây khó khăn cho nhà thầu và chủ đầu tư.

30/34 địa phương đã công bố giá vật liệu

Tính đến ngày 28/8/2026, 30/34 địa phương đã công bố giá vật liệu xây dựng đến tháng 7, tháng 8 và quý II/2026; 4 địa phương còn lại mới công bố giá đến tháng 6/2026.

Nguyên nhân được chỉ ra là quy trình cấp phép khai thác còn phức tạp; nhiều mỏ cát sông có quy mô nhỏ, không đáp ứng nhu cầu lớn của các dự án trọng điểm. Việc lựa chọn phương thức và số vòng đấu giá chưa phù hợp cũng khiến một số nhà đầu tư bỏ cọc, không đưa mỏ vào khai thác.

Nguồn cung còn chịu tác động bởi điều kiện tự nhiên. Một số địa phương ít tài nguyên cát tự nhiên phải vận chuyển từ tỉnh khác, làm tăng chi phí. Tại các tỉnh miền núi, cát, sỏi lòng sông, suối có trữ lượng nhỏ, tích tụ theo mùa nên nguồn cung thiếu ổn định.

Ngoài ra, thủ tục đất đai, thuê bãi tập kết, yêu cầu đo đạc lại trữ lượng và đánh giá nguy cơ sạt lở cũng khiến một số mỏ phải dừng hoặc chưa thể khai thác. Với các dự án cao tốc, công trình trọng điểm có nhu cầu rất lớn, một số nhà thầu chưa chủ động lập hồ sơ khai thác theo cơ chế đặc thù, mà vẫn mua vật liệu từ các mỏ thương mại, tạo thêm áp lực lên nguồn cung.

TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế phân tích, từ đầu năm 2026, căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá xăng dầu tăng, kéo chi phí khai thác, sản xuất và vận chuyển lên cao, làm giá vật liệu xây dựng và tổng vốn đầu tư dự án tăng. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án xây dựng, hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia được triển khai đồng loạt mà nhiều mỏ khai thác vật liệu lại có trữ lượng thấp, hoặc tạm dừng hoạt động do vướng pháp lý khiến nguồn cung bị hạn chế cũng là nguyên nhân tạo sức ép về giá.

Gỡ thủ tục, tăng công suất mỏ

Không chỉ cát, đá, giá nhựa đường cũng biến động mạnh do phụ thuộc vào dầu thô và sản phẩm hóa dầu. Giá nhựa đường tăng 31,3 - 32% trong tháng 3, tiếp tục tăng 11,2 - 13,9% trong tháng 4, sau đó giảm nhẹ. Từ tháng 7, giá nhựa đường lại tăng và tháng 8 tăng thêm 1,26 - 1,41% do chi phí nhập khẩu hóa dầu và cước vận tải biển quốc tế vẫn ở mức cao.

Những diễn biến này cho thấy, thị trường vật liệu xây dựng đang chịu tác động đồng thời từ giá năng lượng, vận tải quốc tế và những điểm nghẽn về nguồn cung trong nước.

Theo ông Trần Phương, Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP đã tháo gỡ đáng kể các vướng mắc về cấp phép. Tuy nhiên, hệ thống chính sách vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng nhanh hơn nhu cầu vật liệu cho các dự án hạ tầng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản. Một trong những hướng đề xuất là mở rộng đối tượng không phải đấu giá quyền khai thác đối với khu vực cung cấp vật liệu cho công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, đầu tư công, PPP và công trình khẩn cấp.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế cấp phép linh hoạt: dự án lớn có thể cấp quyền khai thác cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công; dự án nhỏ cấp phép cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để cung cấp vật liệu cho nhiều công trình.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất tăng công suất các mỏ vật liệu xây dựng thông thường thông qua thủ tục đơn giản hơn, đồng thời rà soát, rút ngắn thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm để kịp thời bổ sung khu vực khai thác vật liệu cho các công trình trọng điểm cũng được đặt ra.

Nguyên Phương
Từ khóa:
giá vật liệu xây dựng nguồn cung tăng nguồn vật liệu bộ tài chính cung ứng hạn chế

Bài liên quan

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, thêm 16.783 tỷ đồng trong một tuần

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, thêm 16.783 tỷ đồng trong một tuần

Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp nhiều thiết bị, vật tư cho 4 tỉnh để phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp nhiều thiết bị, vật tư cho 4 tỉnh để phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tâm lý “phòng thủ” vẫn bao trùm thị trường địa ốc

Tâm lý “phòng thủ” vẫn bao trùm thị trường địa ốc

Dành cho bạn

Ngày 24/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều tăng, lúa ổn định

Ngày 24/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều tăng, lúa ổn định

Ngày 24/9: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 24/9: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Đọc thêm

Đổi mới để nâng giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt

Đổi mới để nâng giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt không chỉ cần sản xuất tốt hơn, mà còn phải làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu để giữ lại phần giá trị lớn hơn. Đây là bài toán được đặt ra tại Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh, tổ chức ngày 23/9 tại Hà Nội.
Giá dầu giảm mạnh 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần

Giá dầu giảm mạnh 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần

(TBTCO) - Ngày 23/9, giá dầu WTI bán ra chỉ còn 89,6 USD/thùng, giảm 2,7 USD/thùng, tương đương giảm gần 3%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 98,5 USD/thùng, giảm 1,8 USD/thùng, tương ứng giảm 1,8% so với sáng qua.
Ngày 23/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 66,8915 USD/ounce

Ngày 23/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 66,8915 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (23/9) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 427.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 453.000 ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,18% so với giá đóng cửa phiên hôm qua khi đồng USD, chính sách tiền tệ Mỹ và diễn biến Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Nông, lâm sản Việt Nam: Nâng vị thế trong chuỗi toàn cầu

Nông, lâm sản Việt Nam: Nâng vị thế trong chuỗi toàn cầu

(TBTCO) - Gỗ, cà phê, cao su đã tạo vị thế xuất khẩu đáng kể, nhưng phần giá trị Việt Nam giữ lại trong chuỗi toàn cầu vẫn cần tiếp tục được cải thiện. Bài toán đặt ra là chuyển từ sản xuất theo yêu cầu sang làm chủ sản phẩm, tiêu chuẩn, dữ liệu và thương hiệu.
Ngày 23/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 23/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (23/9) đồng loạt tăng khi toàn bộ hợp đồng trên sàn SHFE, SGX và thị trường Thái Lan cùng khởi sắc, trong đó cao su TSR20 tại Singapore tăng tới 1,65%. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục không có biến động mới.
Ngày 23/9: Giá cà phê giảm, hồ tiêu đứng yên

Ngày 23/9: Giá cà phê giảm, hồ tiêu đứng yên

Giá cà phê trong nước hôm nay (23/9) đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ở mức 137.000 - 141.000 đồng/kg.
Ngày 23/9: Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tăng giảm trái chiều

Ngày 23/9: Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tăng giảm trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (23/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, OM 5451, IR 50404 và OM 34 đồng loạt tăng 100 đồng/kg. Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

(TBTCO) - Trong quý II/2026, số dư nguồn Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước tăng hơn 1.013 tỷ đồng, lên trên 1.714 tỷ đồng vào cuối tháng 6. Trong khi đó, nguồn Quỹ BOG thông thường đạt hơn 196,28 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Mở rộng sức cầu cho nguồn cung “hàng hóa” mới

Mở rộng sức cầu cho nguồn cung “hàng hóa” mới

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung vẫn khó

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung vẫn khó

Doanh nghiệp cần thêm vốn để tăng năng lực dịch chuyển sản xuất

Doanh nghiệp cần thêm vốn để tăng năng lực dịch chuyển sản xuất

Kinh doanh bất động sản cho thuê không còn là “bài toán dễ”

Kinh doanh bất động sản cho thuê không còn là “bài toán dễ”

Cải cách thuế: “Một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”

Cải cách thuế: “Một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”

Đón cú hích hút vốn đầu tư tư nhân vào hạ tầng đường sắt

Đón cú hích hút vốn đầu tư tư nhân vào hạ tầng đường sắt

Ngày 24/9: Giá cà phê giảm xuống đáy gần 3 tháng, hồ tiêu đồng loạt đi xuống

Ngày 24/9: Giá cà phê giảm xuống đáy gần 3 tháng, hồ tiêu đồng loạt đi xuống

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng