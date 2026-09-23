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Ngày 23/9: Giá cà phê giảm, hồ tiêu đứng yên

06:31 | 23/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (23/9) đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ở mức 137.000 - 141.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm thêm 800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 92.200 - 93.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất nhưng cũng đã lùi về mốc 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 92.800 đồng/kg. Lâm Đồng đứng ở mức thấp nhất khu vực với 92.200 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một ngày đi ngang, giá cà phê trong nước đã tiếp tục điều chỉnh. So với mức phổ biến trên 95.000 đồng/kg vào giữa tháng, thị trường Tây Nguyên hiện đã mất vài nghìn đồng mỗi kg.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 59 USD/tấn, tương đương 1,74%, xuống còn 3.337 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 mất 61 USD/tấn, tương ứng 1,81%, còn 3.312 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 4,1 US cent/pound, tương đương 1,46%, xuống 276,4 US cent/pound. Hợp đồng Arabica tháng 3/2027 cũng giảm 1,29%, tương đương 3,5 US cent/pound, còn 268,45 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang

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Giá tiêu hôm nay duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới, tiếp tục duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng ở mức 139.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua với giá 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục đứng ở mức thấp nhất trong số các địa phương khảo sát, cùng đạt 137.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường hồ tiêu nội địa tiếp tục kéo dài trạng thái ổn định sau khi Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg trong tuần trước. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia đang được niêm yết ở mức 6.886 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia đạt 9.250 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.750 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động từ 6.070 - 6.130 USD/tấn, tương ứng với hai quy cách 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.428 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia đạt 12.150 USD/tấn, còn Việt Nam đứng ở mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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