Ngày 22/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Giá cao su hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 462,60 Yên/kg, giảm 11,09%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 454,70 Yên/kg, tăng 0,29%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) nhích nhẹ lên mức 92,14 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.995 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,64%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.035 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,70%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 238,20 Cent/kg, giảm 0,38%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 237,80 Cent/kg, tăng 0,81%.

Thị trường cao su đang cho thấy sự phân hóa rõ giữa các sàn. Tại Nhật Bản, hợp đồng RSS3 tháng 9/2026 giảm 11,09%, trái ngược với mức tăng 0,29% ở hợp đồng tháng 10. Mức giảm sâu ở kỳ hạn tháng 9 có thể liên quan đến yếu tố kỹ thuật khi hợp đồng tiến sát thời điểm đáo hạn, do đó chưa phản ánh đầy đủ xu hướng chung.

Trong khi đó, sàn SHFE là điểm sáng khi toàn bộ hợp đồng tăng từ 0,45 - 0,70%, cho thấy lực mua tại thị trường Trung Quốc được duy trì. Trên sàn SGX tăng giảm đan xen giữa kỳ hạn tháng 10 và 11. Giá cao su thế giới trong ngắn hạn có thể tiếp tục dao động, nhưng xu hướng ở các kỳ hạn xa vẫn tương đối tích cực.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn được khảo sát.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.