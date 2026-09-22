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Ngày 22/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt đi ngang

06:37 | 22/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (22/9) đi ngang. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg
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Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi ngang sau tuần giảm mạnh, dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Đắk Nông hiện là địa phương có giá thu mua cao nhất với 93.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được ghi nhận ở mức 93.600 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục có mức thấp nhất là 93.000 đồng/kg.

Như vậy, toàn bộ các địa phương khảo sát vẫn đứng dưới mốc 94.000 đồng/kg. Trước đó, giá cà phê Tây Nguyên đã giảm khoảng 1.500 - 1.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 3.396 USD/tấn, giảm 129 USD/tấn, tương đương 3,7%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 135 USD/tấn, tương ứng 3,8%, xuống còn 3.373 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 1,8%, tương đương 5,2 US cent/pound, còn 280,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,9%, xuống 271,95 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

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Giá tiêu hôm nay tiếp tục ổn định trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, không xuất hiện điều chỉnh mới.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 139.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Như vậy, khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Thị trường nội địa chưa có thêm biến động sau khi Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg trong tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng tương đối ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.886 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia đạt 9.250 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường khảo sát, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.750 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động từ 6.070 - 6.130 USD/tấn, tương ứng hai quy cách 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.428 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia đạt 12.150 USD/tấn, còn Việt Nam duy trì mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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