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Ngày 22/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định

06:20 | 22/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (22/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 18 giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg…
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Ngày 22/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định
Giá lúa tươi hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 18 giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán khởi sắc hơn, giá lúa tươi có xu hướng giảm nhẹ. Tại Cần Thơ, lúa Thu Đông chào báo có lượng khá, giá có xu hướng giảm nhẹ. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, một số loại lúa tươi giảm nhẹ. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa ít biến động.

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.300 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.300 - 7.650 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 368 - 372 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 477 - 481 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 375 - 379 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 307 - 311 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá gạo đồng bằng sông cửu long

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