Chủ tịch Quốc hội: Chuyển từ “làm nhiều luật” sang “làm luật tốt, ổn định và kiến tạo phát triển”

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Chương trình lập pháp năm 2027.

Dự kiến đưa 23 dự án vào Chương trình lập pháp năm 2027

Trình bày dự kiến Chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, sau khi rà soát, Thường trực Ủy ban đề xuất Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2027, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 9 dự án luật, gồm Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2027, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 12 dự án luật, trong đó có Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi); Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và Nghị quyết về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 bốn dự án để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm, gồm Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái; Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không được đưa riêng vào Chương trình năm 2027. Cơ quan trình đề nghị nghiên cứu đưa các nội dung cần sửa đổi vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật thuế dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà cho rằng, cần xem xét bổ sung hai dự án Luật về Phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái và Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng vào Chương trình năm 2027.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại phiên họp.

Với dự án Luật Quản lý, phát triển đô thị, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, hiện có nhiều luật với phạm vi chồng lấn nhất định, trong đó có Luật Phát triển đô thị và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Do đó, cần thêm thời gian rà soát, nhìn tổng thể các cụm luật có liên quan, phân định phạm vi điều chỉnh để hệ thống pháp luật tương đối rạch ròi và ổn định.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ đồng ý tập trung tối đa để trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo kế hoạch.

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ trước hết đề nghị giữ nguyên thời gian trình tại Kỳ họp thứ 4. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đẩy sớm sang Kỳ họp thứ 3, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát kỹ khối lượng công việc, chất lượng hồ sơ và khả năng hoàn thành để thực hiện theo tiến độ được quyết định.

Chưa đưa vào chương trình những dự án chưa đủ độ chín, phạm vi còn giao thoa

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp chuẩn bị của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý nội dung hôm nay mới chỉ là bước đầu. “Nghe cả năm mà có 23 dự án luật thì bản thân tôi rất mừng, các đồng chí cũng mừng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng công tác lập pháp từ năm 2024 đến nay là rất lớn, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nhưng chương trình còn điều chỉnh nhiều; có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

“Đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị năm 2027 phải chuyển mạnh từ “làm nhiều luật” sang “làm luật tốt, ổn định và kiến tạo phát triển”. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc quan trọng hiện nay là khâu tổ chức thực hiện, thực thi pháp luật như đồng chí Tổng Bí thư đã nói “tổ chức thực thi đang là điểm nghẽn”.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội thống nhất chưa đưa vào chương trình những dự án chưa đủ độ chín, phạm vi còn giao thoa hoặc chưa thật sự rõ sự cần thiết phải có đạo luật riêng, gồm các dự án về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, quản lý thiết bị bay không người lái, quản lý phát triển đô thị và sửa đổi Nghị quyết số 96.

Đối với những lĩnh vực mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ số, UAV, cần rà soát theo cả hệ sinh thái pháp luật, xác định ranh giới điều chỉnh trước khi quyết định có cần ban hành luật riêng hay không.

Kết luận nội dung phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 với 23 trong tổng số 28 dự án được đề xuất.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, nếu chuẩn bị tốt thì xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3; trường hợp còn vấn đề chưa hoàn thiện thì chuyển sang Kỳ họp thứ 4.

Hai dự án Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái chưa được đưa vào chương trình tại phiên họp này. Chính phủ và các cơ quan liên quan được đề nghị báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tên luật, phạm vi điều chỉnh và ranh giới với các luật khác; sau khi có ý kiến sẽ xem xét bổ sung.