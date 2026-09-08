Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Roh Tae Moon - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có sức lan tỏa của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, trong đó phần lớn nguồn vốn đến từ Samsung. Thời gian qua, Tập đoàn có đóng góp lớn vào thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, giải quyết lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Khẳng định Việt Nam luôn duy trì chính sách ổn định đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở nghị quyết này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách mới theo hướng thu hút thêm các nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Trong quá trình thể chế hóa, luật hóa các chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 10-NQ/TW, Việt Nam hoan nghênh cộng đồng doanh nghiệp FDI, trong đó có Samsung, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử Roh Tae Moon cho rằng, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam, trong đó Quốc hội có vai trò quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường chính sách ổn định, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Roh Tae Moon, bên cạnh đầu tư, sản xuất, những năm qua, Samsung phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tập trung vào nhà máy thông minh, tự động hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Roh Tae Moon nhấn mạnh, thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với định hướng, chủ trương, chính sách phát triển của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae Won - Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Chey Tae Won - Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của Tập đoàn đối với hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, SK không chỉ là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, mà còn là đối tác đồng hành trong nhiều lĩnh vực đầu tư chiến lược tại Việt Nam như năng lượng sạch, công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh, khuyến khích SK tiếp tục mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải; đồng thời tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng lớn.

Việt Nam đang hướng tới mô hình phát triển bền vững với tốc độ nhanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong quá trình này, bảo đảm năng lượng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, trong khi ứng dụng AI được xác định là đột phá.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao đề xuất của Tập đoàn SK về đầu tư xây dựng trung tâm AI quy mô lớn tại Việt Nam, cho rằng đây là lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, phù hợp với định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn SK về tổ chức Diễn đàn Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng và công nghệ cao; đồng thời cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan trao đổi, nghiên cứu và phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won cho biết, SK đang tiếp tục nghiên cứu, tìm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và những lĩnh vực vừa là thế mạnh của Tập đoàn, vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Theo ông Chey Tae Won, Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng cao trong thời gian tới. Đầu tư phát triển năng lượng và AI sẽ là nền tảng để xây dựng mô hình tăng trưởng ổn định với tốc độ cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Hyuk Soo - Giám đốc điều hành LG Innotek, thuộc Tập đoàn LG. Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Moon Hyuk Soo - Giám đốc điều hành LG Innotek - công ty con chuyên về linh kiện điện tử và chất bán dẫn thuộc Tập đoàn LG, chiều 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương tiến độ giải ngân nhanh của Tập đoàn, cũng như những đóng góp tích cực trong phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Các dự án của LG không chỉ tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động, mà còn đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn LG tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực, đưa ra thị trường quốc tế; đồng thời xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn LG khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc; tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk Soo cho biết, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, LG không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, từng bước đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Tập đoàn.

Theo ông Moon Hyuk Soo, kết quả đầu tư tại Việt Nam thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của môi trường chính trị, kinh tế ổn định, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và chính quyền các địa phương.

Chia sẻ về các dự án đang triển khai tại Việt Nam và định hướng sản xuất, kinh doanh thời gian tới, Tập đoàn kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp với quy mô, tính chất từng dự án; tiếp tục duy trì chính sách khuyến khích đối với các dự án công nghệ cao, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và khả thi trong thực tiễn.

Đại diện LG cũng mong muốn trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật, các cơ quan Việt Nam tăng cường tham vấn, lắng nghe và xem xét ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó góp phần bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư.

Ghi nhận các kiến nghị của Tập đoàn LG, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong Bin - Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong Bin - Chủ tịch Tập đoàn Lotte. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Tập đoàn Lotte; đánh giá cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của Lotte tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, nhất là phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Lotte phát huy thế mạnh, kinh nghiệm, năng lực để mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong phát triển hạ tầng đô thị thông minh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lotte coi Việt Nam là địa bàn chiến lược, cứ điểm quan trọng của Tập đoàn tại khu vực ASEAN; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn đã và đang thực hiện tại Việt Nam.

Cùng với mở rộng đầu tư, Lotte cần chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Với quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục lắng nghe ý kiến, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin khẳng định, Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của Lotte.

Đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, dịch vụ và phát triển các khu đô thị hiện đại, ông Shin Dong Bin mong muốn từ những mô hình đã triển khai thành công tại Việt Nam có thể tiếp tục hình thành các mô hình phát triển mới, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển các khu thương mại và đô thị./.