Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

06:32 | 23/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ các hoạt động tại New York nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ông Hùng Cao; chúc mừng ông được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của ông Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như tình cảm và sự gắn bó của ông với quê hương Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về những định hướng và mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực, nền tảng quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, tranh thủ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển.

Trong định hướng đó, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, ổn định, bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại trong đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng - an ninh phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là một trọng tâm ưu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tôn vinh các giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Chia sẻ về hoạt động gặp gỡ gần 2.000 kiều bào và bạn bè quốc tế trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng và trên thế giới nói chung ngày càng thành công, có uy tín, địa vị xã hội ngày càng cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của sở tại ở khắp nơi trên thế giới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, nguồn lực quan trọng của dân tộc và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong ông Hùng Cao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với quê hương, đất nước.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn. Bày tỏ vinh dự được Tổng thống Trump tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Quyền Bộ trưởng Hải quân khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và quốc phòng - an ninh là rất lớn, ông khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

Chia sẻ những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng, hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết các thách thức chung của khu vực.

Cảm ơn Việt Nam đã hợp tác tích cực trong công tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh và tạo điều kiện bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner, ông tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp đối với quê hương Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua và rất kỳ vọng vào những bước đột phá mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới. Cá nhân bày tỏ trân trọng những quyết sách và hành động mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo Việt Nam, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao nhất trí cho rằng, trên nền tảng những thành tựu quan trọng đã đạt được, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Theo TTXVN
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