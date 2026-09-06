Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Tổng số dự án triển khai phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ là 21 dự án. Trong đó có 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công (gồm 9 dự án có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương và 1 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương); 11 dự án còn lại được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Đối với 9 dự án đầu tư công có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được bố trí là 12.699,117 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương là 8.294,996 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 1.635,5 tỷ đồng).

Lũy kế giải ngân đến ngày 24/8/2026 đạt 4.535,973 tỷ đồng, tương đương 45,68% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 3.388,267 tỷ đồng, đạt 40,85% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.147,706 tỷ đồng, đạt 70,17% kế hoạch.

Đối với nhóm 4 dự án thành phần tái định cư trên địa bàn Phú Quốc, gồm Khu tái định cư An Thới, Khu tái định cư Hồ Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn và Khu tái định cư Hàm Ninh, kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2026 là 2.768,62 tỷ đồng. Đến hết ngày 24/8/2026, các dự án đã giải ngân 1.847,9 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Bộ Tài chính kiến nghị tỉnh An Giang cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Sun Group

Với nhóm 11 dự án thực hiện theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho toàn bộ 11 dự án. Các dự án đã hoàn thành trình tự, thủ tục theo quy định của Luật PPP, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn và đang được triển khai theo tiến độ.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 hiện được chia thành 3 nhóm.

Nhóm có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt gồm 7 dự án: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Khu tái định cư An Thới; Hồ nước Cửa Cạn; Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán và Khu tái định cư Hồ Suối Lớn.

Theo nhận xét, đánh giá từ Bộ Tài chính, các dự án trong nhóm này cơ bản đang được triển khai, trong đó một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao. Yêu cầu đặt ra là tiếp tục duy trì tiến độ và bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng thực hiện.

Nhóm có tiến độ thực hiện và giải ngân ở mức trung bình gồm 10 dự án: Hồ nước Dương Đông 2; ĐT.975; Đại lộ APEC; Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Trung tâm giám sát điều hành thông minh; 2 Khu tái định cư Hàm Ninh; Khu tái định cư Cửa Cạn; Nhà máy nước Dương Đông 2 và Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.

Tiến độ giữa các dự án trong nhóm này chưa đồng đều. Một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao nhưng khối lượng thi công còn thấp. Do đó, Bộ Tài chính kiến nghị tỉnh An Giang cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, vật liệu, đất đai và thủ tục đầu tư.

Nhóm có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm gồm 7 dự án: Khu xử lý rác Bãi Bổn; Nhà máy điện rác Bãi Bổn; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới; Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới; Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông; Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn và Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới.

Các dự án này còn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn lực của nhà đầu tư và điều kiện thi công.

Để bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 trong thời gian tới, Bộ Tài chính kiến nghị tỉnh An Giang cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Việc giải ngân phải đi đôi với khối lượng thực hiện; đồng thời tập trung xử lý các dự án chậm, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành để bảo đảm tiến độ chung.