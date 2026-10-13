Thị trường

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
11:17 | 13/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới sáng 13/10 tăng gần 2%, dầu Brent tăng 1,93 USD, tương đương 1,8%, lên 106,65 USD/thùng, dầu WTI chốt phiên ở mức 93,74 USD/thùng, tăng 1,89 USD, tương đương 2%.
aa

Sau các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Ả Rập Xê Út, khiến lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông gia tăng. Các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, vận chuyển dầu trong khu vực. Diễn biến này lấn át kỳ vọng nguồn dầu diesel sẽ được bổ sung của Nga và các thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung
Giá dầu đảo chiều trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: TL.

Được biết, có ít nhất 5 nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út đã phải tạm thời đóng cửa sau khi một đường ống dẫn dầu hướng ra biển Đỏ bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng tên lửa. Bên cạnh đó, trong tháng 10 này, theo Reuters, nhiều tàu chở dầu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích nhận định, các diễn biến mới đẩy xung đột leo thang, đẩy giá dầu đi lên trong tháng 10, kỳ vọng hạ nhiệt giá dầu trong quý cuối năm càng khó khăn hơn.

Tuy vậy, trái với đà tăng của giá dầu thô, dầu diesel lại giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga sẽ bổ sung hơn 300.000 tấn dầu diesel (khoảng 2,25 triệu thùng) cho thị trường, đồng thời dự kiến tiếp tục cung cấp thêm trong thời gian tới. Các nhà phân tích cho rằng lượng dầu diesel bổ sung khó tạo ra tác động giảm giá đáng kể trong ngắn hạn.

Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu thế giới gián đoạn nguồn cung dầu tấn công lực lượng Houthi giá dầu Brent tăng giá dầu WTI tăng xung đột trung đông tấn công eo biển Hormuz nguồn cung dầu Trung Đông bổ sung dầu diesel của Nga ả rập – xê út lực lượng Houthi

Bài liên quan

Giá dầu thế giới ngày 12/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 12/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động

Dành cho bạn

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Giá vàng hôm nay ngày 13/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 13/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Đọc thêm

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su hôm nay (13/10) đồng loạt tăng tăng trên cả ba sàn TOCOM, SHFE và SGX. Tại Singapore, hợp đồng tháng 11/2026 tăng mạnh nhất 4,36%; các kỳ hạn tại Trung Quốc tăng 3,76%. Tại Nhật Bản cũng khởi sắc, với hợp đồng tháng 12 tăng 0,51%.
Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Giá lúa tươi hôm nay (13/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.500 - 6.600/kg…
Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Ngày 12/10/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01571 cho chị V.N, với giá trị giải thưởng 199.576.277.000 đồng. Chị V.N là người chơi trúng giải Jackpot có giá trị lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott tính đến thời điểm hiện tại. Tại lễ trao thưởng, chị V.N đã trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
Xuất khẩu gạo: Tăng dư địa ở phân khúc giá trị cao

Xuất khẩu gạo: Tăng dư địa ở phân khúc giá trị cao

(TBTCO) - Sau 9 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo Việt Nam chịu sức ép cả về lượng và giá trị khi nhu cầu quốc tế yếu, giá xuất khẩu giảm và cạnh tranh từ các nước cung ứng lớn gia tăng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc, Iraq cùng tín hiệu phục hồi của giá xuất khẩu cho thấy dư địa vẫn còn.
Ngày 12/10: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/10: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay (12/10) tại Tây Nguyên dao động 92.200 - 93.000 đồng/kg, giảm tới 1.200 đồng/kg trong tuần qua. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua cao nhất trở lại 140.000 đồng/kg.
Ngày 12/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 12/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 293.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 320.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,87% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 12/10: Giá heo hơi đang chịu sức ép đáng kể

Ngày 12/10: Giá heo hơi đang chịu sức ép đáng kể

Sau một tuần điều chỉnh giảm trên diện rộng, giá heo hơi hôm nay (12/10) duy trì ở mức 51.000 - 54.000 đồng/kg.
Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng

Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng

Giá cao su hôm nay (12/10) tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng. Nguồn cung cao su tại Đông Nam Á đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn khi mưa lớn kéo dài tại Thái Lan ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mủ, trong lúc El Niño được dự báo mạnh lên vào cuối năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Hòa Phát bán hơn 10,3 triệu tấn thép trong 9 tháng

Hòa Phát bán hơn 10,3 triệu tấn thép trong 9 tháng

Xuất khẩu tăng trưởng cao, vì sao doanh nghiệp nội chưa bứt phá?

Xuất khẩu tăng trưởng cao, vì sao doanh nghiệp nội chưa bứt phá?

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 9 tháng đạt 399.638 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 9 tháng đạt 399.638 tỷ đồng

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều

Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều