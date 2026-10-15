Thị trường

Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

06:37 | 15/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (15/10) đảo chiểu giảm 200 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng Tây Nguyên trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
aa
giacaphe_1791965288.png
Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm sau phiên tăng nhẹ trước đó. Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm, giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm từ 93.200 đồng/kg xuống còn 93.000 đồng/kg. Tương tự, Đắk Nông (Lâm Đồng) và Gia Lai cùng giảm 200 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng giảm từ 92.500 đồng/kg xuống còn 92.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất trong nhóm khu vực được khảo sát.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã quay đầu giảm sau một phiên tăng, nhưng mức điều chỉnh chưa lớn và mặt bằng giao dịch tại nhiều địa phương vẫn duy trì ngưỡng 93.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng tăng ổn định, khi giá thu mua trong nước tiếp tục chịu tác động từ các phiên giao dịch trên sàn kỳ hạn quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 19 USD/tấn, tương đương 0,55%, xuống còn 3.459 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 20 USD/tấn, tương đương 0,58%, đạt 3.443 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 tăng 0,71%, lên mức 285,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 0,7%, đạt 281,95 US cent/pound.

Giá tiêu giữ mốc 140.000 đồng/kg

giatieu_1791965448.jpg
Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định sau phiên tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trước đó. Theo khảo sát, giá tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động từ 137.500 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Đắk Lắk duy trì mức 139.000 đồng/kg, đứng thứ hai về giá thu mua. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu ổn định ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước đang duy trì mặt bằng tương đối ổn định sau hai phiên tăng đầu tuần, với mức giá cao nhất tiếp tục đứng ở ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, trước khi đi ngang trong phiên 15/10, giá tiêu tại một số địa phương đã tăng tổng cộng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg chỉ trong hai ngày. Việc giá thu mua chưa quay đầu giảm cho thấy thị trường nội địa vẫn giữ được mặt bằng giá sau đợt phục hồi ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu bắt đầu ghi nhận những biến động trái chiều. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia trong phiên giao dịch mới nhất giảm 7 USD/tấn, tương đương khoảng 0,1%, xuống còn 6.827 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia giảm mạnh hơn, mất 100 USD/tấn, tương đương khoảng 1,1%, xuống còn 9.100 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục duy trì mức 5.800 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia ghi nhận mức giảm 10 USD/tấn, tương đương 0,11%, đưa giá tiêu trắng Muntok xuống còn 9.347 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.450 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 14/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Ngày 12/10: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/10: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

Đọc thêm

Giá ngô giằng co quanh ngưỡng 190 USD/tấn

Giá ngô giằng co quanh ngưỡng 190 USD/tấn

(TBTCO) - Khép lại phiên giao dịch, giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm nhẹ xuống 190,05 USD/tấn, gần như đi ngang so với phiên trước đó. Sau chuỗi giảm mạnh từ tháng 9, giá ngô đã chuyển sang trạng thái nén tích lũy và giằng co quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lý 190 USD/tấn, khi áp lực từ nguồn cung vụ mới dồi dào được cân bằng bởi lực cầu tiêu thụ công nghiệp và hoạt động giao hàng xuất khẩu ổn định.
Giá dầu thế giới ngày 14/10 duy trì ở mức cao

Giá dầu thế giới ngày 14/10 duy trì ở mức cao

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao, dầu Brent được niêm yết ở mức 105,7 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 94,88 USD/thùng, tăng 0,79%.
Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/10) tiếp đà suy giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 667.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 694.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,70% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 14/10: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 14/10: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (14/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa chững, giao dịch mua bán chậm.
Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải hôm nay (14/10) tăng mạnh, trong khi giá cao su Malaysia tiếp tục lên mức cao nhất hơn 14 năm do lo ngại nguồn cung tại Thái Lan. Trái với diễn biến tăng tại nhiều sàn giao dịch quốc tế, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp trong nước được cập nhật tiếp tục ổn định so với phiên trước.
JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

(TBTCO) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử Đoàn chuyên gia lần thứ 10 trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” từ ngày 9 -15/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng sản phẩm và chữ tín

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng sản phẩm và chữ tín

(TBTCO) - Sáng 13/10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp - nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”.
Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

(TBTCO) - Giá dầu thế giới sáng 13/10 tăng gần 2%, dầu Brent tăng 1,93 USD, tương đương 1,8%, lên 106,65 USD/thùng, dầu WTI chốt phiên ở mức 93,74 USD/thùng, tăng 1,89 USD, tương đương 2%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Huy động trái phiếu chính phủ: Chủ động điều tiết trước biến động thị trường

Huy động trái phiếu chính phủ: Chủ động điều tiết trước biến động thị trường

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng

Áp lực dòng tiền, doanh nghiệp địa ốc "căng mình" tìm vốn

Áp lực dòng tiền, doanh nghiệp địa ốc "căng mình" tìm vốn

Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính