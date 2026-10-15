Doanh nghiệp

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng

Tùng Linh

Tùng Linh

06:38 | 15/10/2026
(TBTCO) - Các nhà máy mới đang bổ sung sản lượng, mở rộng nguồn thu cho doanh nghiệp niêm yết từ thép, điện đến chế biến thực phẩm. Trước mùa báo cáo quý III, khả năng hấp thụ của thị trường và hiệu quả vận hành là chỉ dấu cho khả năng đóng góp vào lợi nhuận của những khoản đầu tư lớn.
aa

Công suất mới bắt đầu đóng góp

Thông tin cập nhật sản lượng 9 tháng đầu năm của Tập đoàn Hòa Phát mới đây cho thấy, thép cuộn cán nóng (HRC) đang giữ vai trò ngày càng lớn trong tăng trưởng của tập đoàn. Lượng HRC tiêu thụ quý III tăng 64% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với 9 tháng năm 2025. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 15%. Sản lượng phôi thép đạt 811.000 tấn, tăng 69%. HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép Hòa Phát. Đà tăng của sản lượng tiêu thụ trong quá trình nhà máy Dung Quất 2 nâng dần công suất là tín hiệu cho thấy, năng lực sản xuất được bổ sung đang tìm được đầu ra.

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng
Nhà máy mới giúp Hòa Phát mở rộng công suất và đa dạng hóa sản phẩm. Ảnh: An Thư

Tại Hòa Phát, mở rộng công suất gắn cùng với thay đổi cơ cấu sản phẩm. HRC phục vụ nhiều ngành công nghiệp chế tạo, từ sản xuất ô tô, cơ khí đến đồ gia dụng. Việc dòng sản phẩm này đóng góp ngày càng lớn giúp tập đoàn mở rộng thị trường, bên cạnh nhóm thép xây dựng truyền thống. Trong quý III/2026, gần một phần tư lượng HRC tiêu thụ được xuất khẩu, cho thấy vai trò của cả thị trường trong nước và nước ngoài trong hấp thụ sản lượng.

Trên nền sản lượng gia tăng, các chuyên gia từ VCBS dự báo, doanh thu quý III của Hòa Phát tăng gần 60% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 5.832 tỷ đồng, tăng 46,2%. Năng lực sản xuất mới đang tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận thấp hơn doanh thu đặt ra yêu cầu theo dõi hiệu quả khai thác công suất.

“Việt Nam có nền tảng để tăng trưởng mạnh, nhưng chất lượng sử dụng vốn ngày càng quan trọng. GDP tăng cao là bối cảnh thuận lợi, không phải bảo đảm mọi doanh nghiệp đều hưởng lợi. Với nhà đầu tư, trọng tâm là doanh nghiệp có chuyển được dự án và đơn hàng thành lợi nhuận, dòng tiền và khả năng trả nợ hay không. Khi chi phí vốn còn cao, dư địa chịu đựng sai sót sẽ hẹp hơn”

- Theo Trung tâm phân tích và nghiên cứu đầu tư SSI (SSI Research)

Trong ngành điện, đóng góp của dự án mới đã thể hiện rõ hơn tại PV Power. Thông tin từ doanh nghiệp cho biết, Nhơn Trạch 3&4 cung cấp khoảng gần 3,9 tỷ kWh trong 9 tháng đầu năm, tương đương khoảng một phần năm tổng sản lượng của các nhà máy của PV Power. Đáng chú ý, doanh thu bán điện tạm tính đạt 15.247 tỷ đồng, chiếm gần một phần ba tổng doanh thu bán điện của nhóm nhà máy này và là mức đóng góp lớn nhất. Nguồn điện mới đang mở rộng đáng kể quy mô doanh thu kể từ khi vận hành.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ ghi nhận doanh thu thuần sáu tháng của PV Power đạt 32.633 tỷ đồng, tăng gần 86%. Điểm đáng chú ý là giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng hơn ba lần. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ khoảng 11,3% lên 19,6%, cho thấy phần lợi nhuận giữ lại trên mỗi đồng doanh thu tăng lên.

Ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, Dabaco đưa giai đoạn 2 nhà máy dầu thực vật vào vận hành từ tháng 3/2026, bổ sung công suất 1.000 tấn hạt/ngày. Dự án mở thêm khả năng cung ứng dầu ăn, đồng thời tạo nguồn khô đậu tương cho chuỗi thức ăn chăn nuôi. Từ thép, điện đến lĩnh vực chế biến thực phẩm, công suất mới từ các dự án đã đầu tư đang tạo thêm nền tảng doanh thu, trợ lực các mảng kinh doanh trong toàn bộ hệ sinh thái.

Đầu ra và hiệu suất quyết định lợi nhuận

Công suất mới mở thêm khả năng tăng sản lượng, nhưng mức lợi nhuận thu được còn phụ thuộc giá bán và chi phí sản xuất. Trước mùa báo cáo quý III, khoảng cách giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận là một chỉ dấu cần theo dõi, nhất là tại doanh nghiệp đang đưa dự án lớn vào khai thác vận hành.

VCBS dự báo biên lợi nhuận gộp quý III của Hoà Phát đạt 17,8%, thấp hơn quý II, trong bối cảnh giá HRC ước giảm khoảng 6% so với quý trước. Như vậy, dù tiêu thụ tăng mạnh, mỗi đơn vị sản phẩm bán ra chưa chắc mang lại phần lợi nhuận tăng thêm tương ứng.

Đây cũng là phép thử đối với hiệu suất vận hành. Nhà máy mới cần thời gian nâng sản lượng, hoàn thiện quy trình và ổn định chất lượng sản phẩm. Khi sản lượng chưa đạt mức phù hợp, chi phí cố định phân bổ trên mỗi đơn vị sản phẩm có thể cao. Khả năng tăng tiêu thụ vì vậy giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn tài sản đã đầu tư và cải thiện giá thành.

Tại PV Power, hai nhà máy Nhơn Trạch 3&4 bổ sung nguồn phát điện, nhưng hiệu quả còn gắn với mức huy động và chi phí nhiên liệu đầu vào.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất cải thiện trong nửa đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực. Dù vậy, để xem xét đầy đủ hiệu quả riêng của dự án mới, các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tác động trực tiếp đến con số lợi nhuận cuối cùng và dòng tiền thu về.

Tại Dabaco, mở rộng chế biến dầu thực vật tạo cơ hội tăng doanh số và cung ứng nguyên liệu cho chuỗi chăn nuôi. Tuy nhiên, yếu tố hiệu quả sẽ phụ thuộc chênh lệch giữa giá hạt đầu vào với giá bán dầu, khô đậu tương, cùng khả năng tiêu thụ sản lượng tăng thêm. Lợi ích từ chuỗi sản xuất cần được đánh giá qua kết quả từng mảng.

Tại báo cáo Phác thảo Chiến lược đầu tư năm 2027 vừa được công bố, các chuyên gia từ SSI Research xác định mở rộng công suất là động lực ngắn hạn, còn nâng năng lực nội tại là phép thử trung hạn. Kịch bản chi phí vốn còn cao khiến yêu cầu sử dụng vốn hiệu quả trở nên rõ hơn. Những dự án mới cần tạo đủ doanh thu và dòng tiền để đáp ứng chi phí vận hành, nghĩa vụ nợ. Báo cáo quý III vì sẽ là dịp kiểm chứng bước chuyển từ đầu tư sang khai thác trước các yếu tố môi trường vĩ mô, môi trường kinh doanh vận động và nhiều thay đổi.

Tùng Linh
Từ khóa:
doanh nghiệp niêm yết nhà máy mới thép điện chế biến thực phẩm

Bài liên quan

Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Lợi nhuận quý III: Ngân hàng dẫn nhịp, bất động sản phân hóa

Lợi nhuận quý III: Ngân hàng dẫn nhịp, bất động sản phân hóa

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Dành cho bạn

Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đã thống nhất các nội dung trọng tâm về dữ liệu logistics, quy trình quản lý phương tiện tự động, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hiện thực hoá Thông tư 128/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.
Thêm giải pháp để trái phiếu doanh nghiệp tăng dư địa

Thêm giải pháp để trái phiếu doanh nghiệp tăng dư địa

(TBTCO) - Với quy mô tương đương 10,4% GDP, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa đa dạng hóa nguồn cung, phát triển sản phẩm và củng cố cơ sở nhà đầu tư.
Tiền nhàn rỗi: Tích lũy và đầu tư ra sao?

Tiền nhàn rỗi: Tích lũy và đầu tư ra sao?

(TBTCO) - Tiền nhàn rỗi nên làm gì để vừa chủ động trước những khoản chi bất ngờ, vừa từng bước xây dựng tài sản cho tương lai? Trong bối cảnh người Việt ngày càng chú trọng quản lý dòng tiền, tích lũy hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà còn nằm ở cách phân bổ và sử dụng tiền hợp lý.
Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2885/QĐ-BTC ngày 12/10/2026 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

(TBTCO) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử Đoàn chuyên gia lần thứ 10 trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” từ ngày 9 -15/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
BSR cùng các đơn vị thành viên PETROVIETNAM được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp Quảng Ngãi 2026

BSR cùng các đơn vị thành viên PETROVIETNAM được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp Quảng Ngãi 2026

(TBTCO) - Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2026 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên PETROVIETNAM) được tỉnh Quảng Ngãi vinh danh, trao tặng bằng khen ở hai lĩnh vực gồm chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cùng với BSR, một số đơn vị trong hệ sinh thái PETROVIETNAM cũng được vinh danh, khen thưởng.
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ProPak Hanoi 2026 tại Hà Nội

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ProPak Hanoi 2026 tại Hà Nội

Sáng 13/10, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm quốc tế: ProPak Hanoi 2026 - Triển lãm Quốc tế về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng sản phẩm và chữ tín

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng sản phẩm và chữ tín

(TBTCO) - Sáng 13/10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp - nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Huy động trái phiếu chính phủ: Chủ động điều tiết trước biến động thị trường

Huy động trái phiếu chính phủ: Chủ động điều tiết trước biến động thị trường

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng

Áp lực dòng tiền, doanh nghiệp địa ốc "căng mình" tìm vốn

Áp lực dòng tiền, doanh nghiệp địa ốc "căng mình" tìm vốn

Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính