Thị trường

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

06:15 | 15/10/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (15/10) diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch. Các kỳ hạn tại sàn SHFE giảm 0,71 - 0,90%; sàn SGX cũng đồng loạt giảm 1,41 - 1,66%. Đà tăng tại sàn TOCOM chưa tạo được sự đồng thuận trên thị trường cao su thế giới.
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Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 452,80 Yên/kg, tăng 1,39%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 454,60 Yên/kg, tăng 1,01%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 97,81 Baht/kg.

Giá cao su xông khói RSS3 và cao su khối STR20 xuất khẩu tham chiếu của Thái Lan lần lượt tăng 1,34% và 1,03%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.575 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,71%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 20.330 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,90%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE giảm 420 Nhân dân tệ, tương đương 2,53%, xuống 16.180 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 261,00 Cent/kg, giảm 1,66%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 259 Cent/kg, giảm 1,41%.

Tại Malaysia, thị trường cao su Kuala Lumpur biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 giảm 11,5 sen xuống 1.063,5 sen/kg, trong khi giá mủ latex (giao rời) tăng 4 sen lên 781 sen/kg.

Đà tăng tại Nhật Bản chưa tạo được sự đồng thuận trên thị trường cao su thế giới, nhưng trên sàn SHFE và SGX giảm toàn bộ các kỳ hạn được cập nhật. Trong khi đó, tại Malaysia, thị trường cao su Kuala Lumpur biến động trái chiều. Mức giảm tại Singapore lớn hơn Trung Quốc, cho thấy xu hướng giá giữa các sàn còn khác biệt rõ rệt, chưa hình thành đà tăng thống nhất.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp được cập nhật không có biến động so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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