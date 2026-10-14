Thị trường

Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

06:11 | 14/10/2026
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải hôm nay (14/10) tăng mạnh, trong khi giá cao su Malaysia tiếp tục lên mức cao nhất hơn 14 năm do lo ngại nguồn cung tại Thái Lan. Trái với diễn biến tăng tại nhiều sàn giao dịch quốc tế, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp trong nước được cập nhật tiếp tục ổn định so với phiên trước.
aa
Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ổn định ở mức 446,50 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 450 Yên/kg, tăng 0,51%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,22 Baht (0,2%) lên mức 97,81 Baht/kg.

Theo bảng giá cao su vật chất tại châu Á của Reuters, giá cao su STR20 của Thái Lan ở mức 89,89 Baht/kg, còn giá mủ latex cô đặc 60% (giao rời) ở mức 64,92 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.855 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,13%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 20.640 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,08%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 265,50 Cent/kg, tăng 0,26%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 262,40 Cent/kg, giảm 0,27%.

Tại Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 lên mức cao nhất kể từ ngày 9/5/2012. Một nhà giao dịch cho biết, đà tăng được hỗ trợ bởi thị trường cao su kỳ hạn trong khu vực và lo ngại nguồn cung do mưa lớn kéo dài tại Thái Lan, dự kiến tiếp diễn đến giữa tháng 10, cùng khả năng hiện tượng El Niño mạnh hơn kéo dài sang đầu năm 2027.

Kết phiên, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 13,5 sen lên 1.074,5 sen/kg, trong khi giá mủ latex (giao rời) tăng 8 sen lên 777 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, thị trường không có biến động. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng

Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Dành cho bạn

Thương vụ bán vốn nghìn tỷ khuấy động ngành ngân hàng, được giá chưa đủ mà cần "mối duyên” chiến lược

Thương vụ bán vốn nghìn tỷ khuấy động ngành ngân hàng, được giá chưa đủ mà cần "mối duyên” chiến lược

Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần

Chứng khoán phái sinh ngày 13/10: Dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 13/10: Dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược

Đọc thêm

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng sản phẩm và chữ tín

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng sản phẩm và chữ tín

(TBTCO) - Sáng 13/10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp - nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”.
Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

(TBTCO) - Giá dầu thế giới sáng 13/10 tăng gần 2%, dầu Brent tăng 1,93 USD, tương đương 1,8%, lên 106,65 USD/thùng, dầu WTI chốt phiên ở mức 93,74 USD/thùng, tăng 1,89 USD, tương đương 2%.
Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Ngày 13/10: Giá bạc đồng loạt suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/10) đồng loạt quay đầu giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.333.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.386.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,97% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/10) chưa xuất hiện biến động đáng kể so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu neo cao ở mức 136.500 - 140.000 đồng/kg.
Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều

Ngày 13/10: Giá heo hơi tại miền Trung tăng giảm trái chiều

Giá heo hơi hôm nay (13/10) biến động trái chiều tại miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam đi ngang, mặt bằng giá từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Sau một tuần giảm mạnh, giá heo hơi đã có dấu hiệu chững lại, nhưng những biến động trái chiều cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự rõ ràng.
Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Giá lúa tươi hôm nay (13/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.500 - 6.600/kg…
Xuất khẩu gạo: Tăng dư địa ở phân khúc giá trị cao

Xuất khẩu gạo: Tăng dư địa ở phân khúc giá trị cao

(TBTCO) - Sau 9 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo Việt Nam chịu sức ép cả về lượng và giá trị khi nhu cầu quốc tế yếu, giá xuất khẩu giảm và cạnh tranh từ các nước cung ứng lớn gia tăng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc, Iraq cùng tín hiệu phục hồi của giá xuất khẩu cho thấy dư địa vẫn còn.
Giá dầu thế giới ngày 12/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 12/10 quay đầu giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ, dầu WTI về dưới 90 USD/thùng, dầu Brent dưới 103 USD/thùng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026

Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026

Ngày 14/10: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 14/10: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt bình quân 7.700 tỷ đồng/ngày

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt bình quân 7.700 tỷ đồng/ngày

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Tăng trưởng phải được đo bằng giá trị thực chất

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Tăng trưởng phải được đo bằng giá trị thực chất

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Gia Lai, Khánh Hoà, Đắk Lắk

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Gia Lai, Khánh Hoà, Đắk Lắk

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ