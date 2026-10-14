Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

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Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ổn định ở mức 446,50 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 450 Yên/kg, tăng 0,51%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,22 Baht (0,2%) lên mức 97,81 Baht/kg.

Theo bảng giá cao su vật chất tại châu Á của Reuters, giá cao su STR20 của Thái Lan ở mức 89,89 Baht/kg, còn giá mủ latex cô đặc 60% (giao rời) ở mức 64,92 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.855 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,13%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 20.640 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,08%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 265,50 Cent/kg, tăng 0,26%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 262,40 Cent/kg, giảm 0,27%.

Tại Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 lên mức cao nhất kể từ ngày 9/5/2012. Một nhà giao dịch cho biết, đà tăng được hỗ trợ bởi thị trường cao su kỳ hạn trong khu vực và lo ngại nguồn cung do mưa lớn kéo dài tại Thái Lan, dự kiến tiếp diễn đến giữa tháng 10, cùng khả năng hiện tượng El Niño mạnh hơn kéo dài sang đầu năm 2027.

Kết phiên, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 13,5 sen lên 1.074,5 sen/kg, trong khi giá mủ latex (giao rời) tăng 8 sen lên 777 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, thị trường không có biến động. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.