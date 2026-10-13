Chứng khoán

Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
20:12 | 13/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát tổng cộng 217,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin và không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn.
aa

Theo Quyết định số 598/QĐ-XPHC, Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát, có trụ sở tại số 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê, TP. Đà Nẵng, bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, công ty chậm công bố dưới 15 ngày đối với báo cáo tài chính riêng quý II/2025 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Các tài liệu chậm công bố từ 15 ngày trở lên gồm: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, năm 2025; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2025, năm 2026; báo cáo tài chính hợp nhất quý II, III, IV/2025 và quý I, II/2026; báo cáo thường niên năm 2024, năm 2025.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 125 triệu đồng do không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025. Tổng số tiền phạt đối với Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát là 217,5 triệu đồng.

Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng
Ảnh minh họa

Được biết, In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập năm 1996. HTP hoạt động trong lĩnh vực như in sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội; Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm …

Về cổ phiếu, cổ phiếu HTP bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/06/2026 (do chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024), trước đó mã này cũng từng bị hạn chế giao dịch và hủy niêm yết bắt buộc trên HNX từ ngày 29/07/2024, sau đó chuyển về UPCoM./.

Mai Tấn
Từ khóa:
xử phạt vi phạm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2024 đại hội đồng cổ đông thường niên báo cáo tài chính riêng quý II 2025 báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đình chỉ giao dịch cổ phiếu HTP xử phạt công bố thông tin

Bài liên quan

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 25 triệu đồng

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 25 triệu đồng

Dành cho bạn

Khối ngoại bán ròng gần 470 tỷ đồng, FPT chịu áp lực bán mạnh nhất

Khối ngoại bán ròng gần 470 tỷ đồng, FPT chịu áp lực bán mạnh nhất

F88 gần cán đích lợi nhuận năm sau 9 tháng, giải ngân cho vay tăng 51%

F88 gần cán đích lợi nhuận năm sau 9 tháng, giải ngân cho vay tăng 51%

Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

BSR cùng các đơn vị thành viên PETROVIETNAM được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp Quảng Ngãi 2026

BSR cùng các đơn vị thành viên PETROVIETNAM được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp Quảng Ngãi 2026

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Quy định mới về quản lý tài chính với chương trình, dự án tài chính vi mô

Quy định mới về quản lý tài chính với chương trình, dự án tài chính vi mô

Đọc thêm

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

(TBTCO) - Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào cuối năm 2026 là bước triển khai lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán. Cùng với nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, quá trình này được kỳ vọng giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn trong tiếp cận hàng hóa, hỗ trợ thanh khoản và nâng hiệu quả tổ chức thị trường.
Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

Tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, mở rộng chiều sâu thị trường vốn

(TBTCO) - Việc hoàn thiện khung pháp lý cho cơ chế bù trừ trung tâm (CCP) đang tạo nền tảng tháo gỡ điểm nghẽn thanh toán, nâng cao an toàn hệ thống và phát triển thị trường vốn theo chiều sâu.
Lợi nhuận các công ty chứng khoán trước áp lực nền cao

Lợi nhuận các công ty chứng khoán trước áp lực nền cao

(TBTCO) - Lợi nhuận quý III/2026 của các công ty chứng khoán được dự báo chịu sức ép khi thanh khoản giảm so với nền cao cùng kỳ. Cho vay ký quỹ, đầu tư và tư vấn tiếp tục hỗ trợ nguồn thu, nhưng chi phí vốn có thể hạn chế khả năng bù đắp.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gần 10% trong quý III/2026

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gần 10% trong quý III/2026

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 172 nghìn tỷ đồng phát hành mới trong quý III/2026, tăng 9,7% so với cùng kỳ, trong đó ngân hàng và bất động sản chiếm phần lớn giá trị phát hành.
Chứng khoán SSI dự báo VN-Index có thể đạt 1.940 điểm trong năm 2027

Chứng khoán SSI dự báo VN-Index có thể đạt 1.940 điểm trong năm 2027

(TBTCO) - Lợi nhuận toàn thị trường được SSI dự báo tăng 10,1% trong năm 2027, trong khi diễn biến lãi suất và dòng vốn ngoại tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hình triển vọng thị trường chứng khoán.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) ngược dòng hút vốn

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) ngược dòng hút vốn

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy vậy, giữa bối cảnh giao dịch trầm lắng, HPG nổi bật khi dẫn đầu chiều mua ròng và trở thành một trong những cổ phiếu nâng đỡ VN-Index.
Ba trụ cột tiếp sức tăng trưởng trong quý cuối năm 2026

Ba trụ cột tiếp sức tăng trưởng trong quý cuối năm 2026

Từ mức tăng 8,15% trong quý I lên 9,95% trong quý III, kinh tế Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng ngày càng rõ nét. Theo S&I Ratings, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư công tiếp tục là những động lực quan trọng trong quý cuối năm 2026.
Hai cổ đông lớn dự kiến chi hơn 260 tỷ đồng mua thêm cổ phần tại doanh nghiệp tái bảo hiểm AlphaRe

Hai cổ đông lớn dự kiến chi hơn 260 tỷ đồng mua thêm cổ phần tại doanh nghiệp tái bảo hiểm AlphaRe

(TBTCO) - Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa phê duyệt kế hoạch đầu tư thêm tối đa 112,14 tỷ đồng vào AlphaRe, nâng tổng giá trị đầu tư lên 164,64 tỷ đồng. Hiện AlphaRe đang gửi gần 219 tỷ đồng tại EVF, chiếm khoảng 95% tổng đầu tư ngắn hạn. Trước đó, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cũng lên kế hoạch rót gần 152 tỷ đồng vào AlphaRe.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

Thương vụ bán vốn nghìn tỷ khuấy động ngành ngân hàng, được giá chưa đủ mà cần "mối duyên” chiến lược

Thương vụ bán vốn nghìn tỷ khuấy động ngành ngân hàng, được giá chưa đủ mà cần "mối duyên” chiến lược

Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần

Chứng khoán phái sinh ngày 13/10: Dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 13/10: Dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch nâng cao năng suất lao động quốc gia

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch nâng cao năng suất lao động quốc gia

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +1.03
13/10 | +1.03 (7,808.27 +1.03 (+0.01%))
DJI +145.94
13/10 | +145.94 (51,996.49 +145.94 (+0.28%))
IXIC -5.95
13/10 | -5.95 (27,239.95 -5.95 (-0.02%))
NYA +73.45
13/10 | +73.45 (24,064.18 +73.45 (+0.31%))
XAX +50.82
13/10 | +50.82 (8,245.85 +50.82 (+0.62%))
BUK100P +6.87
13/10 | +6.87 (1,063.29 +6.87 (+0.65%))
RUT +2.72
13/10 | +2.72 (2,797.20 +2.72 (+0.10%))
VIX +0.04
13/10 | +0.04 (15.25 +0.04 (+0.26%))
FTSE +52.29
13/10 | +52.29 (10,708.57 +52.29 (+0.49%))
GDAXI +61.18
13/10 | +61.18 (25,338.86 +61.18 (+0.24%))
FCHI +8.55
13/10 | +8.55 (7,841.43 +8.55 (+0.11%))
STOXX50E -13.28
13/10 | -13.28 (6,187.93 -13.28 (-0.21%))
N100 -3.10
13/10 | -3.10 (1,863.01 -3.10 (-0.17%))
BFX +34.07
13/10 | +34.07 (5,524.29 +34.07 (+0.62%))
MOEX.ME -0.11
13/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +74.02
13/10 | +74.02 (24,345.22 +74.02 (+0.30%))
STI +15.02
13/10 | +15.02 (5,430.50 +15.02 (+0.28%))
AXJO +0.70
13/10 | +0.70 (8,783.90 +0.70 (+0.01%))
AORD -15.50
13/10 | -15.50 (8,921.50 -15.50 (-0.17%))
BSESN +1,109.10
13/10 | +1,109.10 (73,033.78 +1,109.10 (+1.54%))
JKSE -10.17
13/10 | -10.17 (5,925.98 -10.17 (-0.17%))
KLSE +5.34
13/10 | +5.34 (1,623.35 +5.34 (+0.33%))
NZ50 -78.02
13/10 | -78.02 (13,749.60 -78.02 (-0.56%))
KS11 -348.89
13/10 | -348.89 (6,035.35 -348.89 (-5.46%))
TWII -960.65
13/10 | -960.65 (48,341.31 -960.65 (-1.95%))
GSPTSE +191.12
13/10 | +191.12 (35,855.74 +191.12 (+0.54%))
BVSP -1,660.97
13/10 | -1,660.97 (207,405.94 -1,660.97 (-0.79%))
MXX +255.61
13/10 | +255.61 (67,002.39 +255.61 (+0.38%))
MERV +13,612.50
13/10 | +13,612.50 (2,846,082.50 +13,612.50 (+0.48%))
TA125.TA +71.43
13/10 | +71.43 (4,000.36 +71.43 (+1.82%))
CASE30 -348.60
13/10 | -348.60 (51,265.30 -348.60 (-0.68%))
JN0U.JO +97.26
13/10 | +97.26 (6,655.94 +97.26 (+1.48%))
DX-Y.NYB -0.39
13/10 | -0.39 (102.20 -0.39 (-0.38%))
125904-USD-STRD +7.80
13/10 | +7.80 (2,713.99 +7.80 (+0.29%))
XDB +0.33
13/10 | +0.33 (132.44 +0.33 (+0.25%))
XDE +0.38
13/10 | +0.38 (111.93 +0.38 (+0.34%))
000001.SS +3.62
13/10 | +3.62 (3,800.86 +3.62 (+0.10%))
N225 -1,253.40
13/10 | -1,253.40 (67,777.52 -1,253.40 (-1.82%))
XDN +0.11
13/10 | +0.11 (63.14 +0.11 (+0.18%))
XDA +0.19
13/10 | +0.19 (69.79 +0.19 (+0.28%))