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Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
20:03 | 13/10/2026
Bộ phận nghiên cứu Ngân hàng UOB (Singapore) vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 với những động lực hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, lạm phát vượt mục tiêu, tăng trưởng tín dụng cao khiến rủi ro nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng lãi suất điều hành. UOB cũng dự báo tỷ giá USD có thể lên 26.800 VND/USD trong quý II - III/2027.
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UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tác động

Chiều ngày 13/10, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) đưa ra những đánh giá về tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý III/2026, dự báo triển vọng tăng trưởng GDP và dư địa điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý III/2026 đạt 9,95% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ quý III/2022. Đồng thời, Cục Thống kê đã điều chỉnh tăng mức tăng trưởng quý I/2026 lên 8,15% (từ 7,94%) và quý II/2026 lên 8,81% (từ 8,39%), qua đó nâng tăng trưởng GDP của 9 tháng đầu năm 2026 lên 9,01%.

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam. Nguồn: UOB.

Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, với khoảng cách đáng kể so với các nước trong khu vực.

Trên cơ sở đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng chính thức 10% trong năm 2026, tăng trưởng GDP quý IV/2026 sẽ cần đạt khoảng 12,5% - 13%.

“Dự báo này được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục” - Bộ phận nghiên cứu UOB nêu rõ.

Về hoạt động ngoại thương, theo nhóm phân tích UOB, cán cân thương mại đã trở lại trạng thái thặng dư, dù mức thâm hụt lũy kế trong 9 tháng đầu năm vẫn ở mức kỷ lục.

Theo đó, cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 1,27 tỷ USD, đánh dấu tháng thặng dư đầu tiên sau 9 tháng liên tiếp thâm hụt. Diễn biến này nhìn chung phù hợp với dự báo UOB đưa ra vào tháng 7 vừa qua rằng cán cân thương mại sẽ quay lại trạng thái thặng dư vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, năng lượng tiếp tục là yếu tố gây sức ép lớn nhất đối với cán cân thương mại. Khối lượng nhập khẩu xăng dầu thành phẩm tăng 11,5%, nhưng giá trị nhập khẩu tăng tới 79,3%. Đối với dầu thô, khối lượng nhập khẩu giảm 13,5% nhưng giá trị vẫn tăng 14,4%.

Đáng chú ý, 94,1% giá trị nhập khẩu là nguyên vật liệu và đầu vào phục vụ sản xuất, cho thấy nhập khẩu gia tăng chủ yếu nhằm mở rộng năng lực sản xuất, thay vì phản ánh sự bùng nổ của nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh những động lực hỗ trợ tăng trưởng, UOB cũng lưu ý các rủi ro chính đối với triển vọng kinh tế Việt Nam, bao gồm giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran chưa được giải quyết, khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan nghiêm ngặt hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, những hạn chế về nguồn cung điện và hạ tầng, cũng như nguy cơ chậm giải ngân đầu tư công.

Nhiều khả năng tăng lãi suất điều hành

Trong bối cảnh lạm phát đã vượt ngưỡng mục tiêu và tăng trưởng đang tiến gần mức hai chữ số, theo Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB, áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ đã gia tăng.

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, lưu ý rủi ro tăng lãi suất điều hành lớn dần
UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%. Nguồn: UOB.

“Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% đến hết năm 2027, đồng thời sử dụng các công cụ thị trường mở và hạn mức tăng trưởng tín dụng để điều tiết thanh khoản, tuy nhiên, rủi ro hiện đã nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng lãi suất”.

- Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB.

Bộ phận nghiên cứu UOB cho rằng, đối với Ngân hàng Nhà nước, bài toán đánh đổi chính sách đang ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Bởi lạm phát hiện đã vượt mức trần mục tiêu 4,5%, tăng trưởng tín dụng đang cao hơn tăng trưởng huy động và tốc độ tăng trưởng kinh tế đang tiến gần mức hai chữ số.

Điều này làm gia tăng đáng kể áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo tiếp tục nâng lãi suất.

Dù vậy, việc thắt chặt tiền tệ có thể không mang lại nhiều hiệu quả trong việc kiềm chế các áp lực lạm phát chủ yếu đến từ phía cung, đồng thời có nguy cơ làm suy giảm động lực tăng trưởng kinh tế.

Theo ngân hàng UOB, khi Fed đã nâng lãi suất lên 4% trong tháng 9/2026 và được dự báo tiếp tục tăng thêm hai lần nữa trước quý I/2027, chênh lệch lãi suất 50 điểm cơ bản giữa Việt Nam và Mỹ sẽ dần thu hẹp, khiến tỷ giá VND dễ bị tác động hơn bởi các dòng vốn đầu tư gián tiếp.

Dù vậy, việc cán cân thương mại quay lại thặng dư, dòng vốn FDI ở mức kỷ lục và tốc độ tăng trưởng GDP trên 9% sẽ tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của đồng nội tệ.

Nhóm phân tích UOB dự báo tỷ giá USD ở mức 26.300 VND/USD trong quý IV/2026, 26.600 VND/USD trong quý I/2027 và 26.800 VND/USD trong quý II - III/2027./.

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