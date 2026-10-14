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Giá vàng hôm nay ngày 14/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước giảm tại một số “nhà vàng”

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:47 | 14/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước giảm tại một số thương hiệu, với mức điều chỉnh phổ biến từ 100.000 đến 300.000 đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được niêm yết ở mức 4.162 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch cuối ngày 13/10 tại Mỹ, vàng giao ngay giảm khi nhà đầu tư thận trọng trước loạt thông tin kinh tế và phát biểu chính sách sắp được công bố. Theo Reuters, thị trường đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 14/10, cùng chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố ngày 15/10 và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Giá vàng hôm nay ngày 14/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước giảm tại một số “nhà vàng”
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết nhà đầu tư đang theo dõi dữ liệu lạm phát để đánh giá hướng đi tiếp theo của thị trường. Hoạt động giao dịch có thể trầm lắng trước khi các thông tin này được công bố.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định lợi suất trái phiếu Mỹ tăng gần đây chủ yếu phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì lo ngại lạm phát gia tăng. Ông cũng cho rằng kỳ vọng lạm phát tại Mỹ vẫn được kiểm soát.

Lãi suất và lợi suất trái phiếu ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên vàng, do kim loại quý không đem lại lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 19%, còn xác suất tăng vào tháng 12 lên tới 88%. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng duy trì ở mức cao, hạn chế sức hấp dẫn của vàng. Dù hai yếu tố này có dấu hiệu suy yếu nhẹ, nhà đầu tư vẫn chờ thêm tín hiệu về lạm phát và chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, các nhà phân tích của Commerzbank cho rằng lãi suất tăng không chỉ làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng mà còn có thể khiến gánh nặng tài chính công thêm lớn, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của nợ công tại nhiều quốc gia.

Trong ngắn hạn, dữ liệu lạm phát Mỹ có thể chi phối diễn biến giá vàng. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách có thể tăng, qua đó hỗ trợ kim loại quý. Ngược lại, số liệu cao hơn dự kiến có thể củng cố quan điểm duy trì lãi suất ở mức cao và tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 13/10, giá vàng trong nước ghi nhận giá giảm tại một số “nhà vàng” ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ không thay đổi về giá, giao dịch ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giao dịch tại 140,5 - 143,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá giao dịch xuống ngưỡng 139,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC nhẫn kết phiên ở ngưỡng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giảm xuống mức 140,5 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 14/10/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30