Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

UBCKNN phát đi khuyến cáo đối với nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán về thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an, thời gian qua, một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đăng tải video, bài viết chưa qua kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và UBCKNN xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 25/7/2026, tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải các video tự biên tập, đưa ra nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin của công ty chứng khoán.

Ngày 21/9/2026, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Từ trường hợp trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; không tin theo và không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Cơ quan quản lý nhấn mạnh, các hành vi đưa ra nhận định, thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.