Xã hội

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Khánh Linh

Khánh Linh

06:38 | 15/10/2026
(TBTCO) - Trước sức ép giá năng lượng và chi phí đầu vào, Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, chủ động triển khai biện pháp phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường trong những tháng cuối năm 2026.
aa

Linh hoạt điều hành giá năng lượng

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong 9 tháng năm 2026, thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động đáng kể từ nhu cầu thị trường và diễn biến địa chính trị quốc tế. Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026 khiến giá nhiên liệu, năng lượng thế giới tăng mạnh, hoạt động logistics bị gián đoạn, chi phí vận tải tăng, tạo áp lực lan tỏa đến nhiều nhóm hàng hóa trong nước.

CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội giao cho năm 2026. Dù nguồn cung và giá xăng dầu trong nước dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 6, tác động trễ của giai đoạn giá tăng mạnh trước đó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá hàng hóa.

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát
Tính từ đầu năm đến kỳ điều hành ngày 8/10, đã có 49 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Ảnh: Đức Thanh

Trong bối cảnh đó, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và điều hành giá linh hoạt được Bộ Công thương xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Số liệu 9 tháng cho thấy sản xuất xăng dầu trong nước ước đạt 13,64 triệu m3/tấn, nhập khẩu đạt 8,37 triệu m3/tấn, xuất khẩu khoảng 0,323 triệu m3/tấn, đưa tổng nguồn lên khoảng 21,687 triệu m3/tấn.

Tổng nguồn do các thương nhân đầu mối báo cáo dành cho thị trường nội địa đạt khoảng 21,5 triệu m3/tấn, tương đương 67,6% tổng nguồn tối thiểu được phân giao cả năm 2026 là 31,799 triệu m3/tấn. Tiêu thụ xăng dầu trong 9 tháng ước đạt 19,8 triệu m3/tấn, bình quân khoảng 2,2 triệu m3/tấn/tháng; tồn kho trong 8 tháng ước đạt 1,5 - 1,8 triệu m3/tấn.

Bộ Công thương đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành theo diễn biến xung đột và giá dầu thế giới, đồng thời triển khai giải pháp tăng nguồn cung trong nước, bảo đảm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu và nâng khả năng sản xuất.

Bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cũng khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản được bảo đảm, kể cả trong giai đoạn căng thẳng nhất vào tháng 3 - 4. Bộ đã chủ động xây dựng phương án ứng phó ngay từ khi xung đột Trung Đông diễn ra; các doanh nghiệp tiếp tục bám sát tổng nguồn tối thiểu được phân giao.

Dự thảo Nghị định xăng dầu trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp

Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề xuất để doanh nghiệp tự tính và quyết định giá bán, thay vì Nhà nước công bố mức tối đa theo chu kỳ 7 ngày như hiện nay. Cơ chế này nhằm đưa giá xăng dầu bám sát cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Về giá bán, từ đầu năm đến kỳ điều hành ngày 8/10/2026, các mặt hàng xăng dầu đã trải qua 49 lần điều chỉnh. Tại kỳ điều hành ngày 8/10, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 là 27.700 đồng/lít, xăng E10RON95-III là 28.250 đồng/lít, dầu diesel 0.05S là 29.120 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 21.120 đồng/kg.

Đáng chú ý, trong tháng 8, giá bán lẻ xăng E10RON95-III bình quân tăng 8,29%, dầu diesel tăng 19,48% so với tháng trước. Sang tháng 9, mức tăng tương ứng là 10,71% và 4,66%.

Thực hiện chỉ đạo về điều hành dầu diesel nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường, kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Trong tháng 9, mức chi Quỹ Bình ổn đối với dầu diesel tại một kỳ điều hành lên tới 2.000 đồng/lít. Nhờ đó, tốc độ tăng giá bình quân dầu diesel trong tháng 9 giảm còn 4,66%, thấp hơn 14,82 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 8.

Cùng với công cụ bình ổn, chính sách thuế tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ thị trường. Theo báo cáo, các quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay được triển khai theo các quyết định, nghị quyết có liên quan; thời gian áp dụng chính sách thuế hỗ trợ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, giá bán lẻ LPG trong nước 9 tháng năm 2026 được điều chỉnh theo giá CP thế giới được công bố vào ngày đầu tháng. Giá CP thế giới giữ nguyên trong tháng 3 và tháng 5, tăng vào tháng 1, 2, 4, 6, 8, 9 năm 2026, giảm trong tháng 7 năm 2026 khiến giá bán lẻ LPG trong nước liên tục thay đổi do chi phí Premium nhập khẩu LPG biến động.

Giá bán lẻ điện bình quân giữ ổn định từ đầu năm đến nay sau lần tăng 4,8% gần nhất từ ngày 10/5/2025.

Tăng cường kiểm soát thị trường, chủ động kịch bản cuối năm

Bước vào quý IV/2026, áp lực điều hành giá tiếp tục hiện hữu khi thị trường năng lượng thế giới còn nhiều bất ổn, trong khi nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất có xu hướng tăng vào cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thị Thắng nhận định, những diễn biến địa chính trị, từ đàm phán Mỹ - Iran đình trệ, Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đến căng thẳng tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine, tiếp tục tạo sức ép lên giá thành phẩm xăng dầu và LPG. Nhu cầu năng lượng có thể tăng vào dịp cuối năm và mùa đông tại các nước phương Tây, khiến giá các mặt hàng này khó dự báo.

Theo đó, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, tiếp tục điều hành giá bám sát với giá thị trường thế giới, diễn biến cung cầu, thời gian điều hành giá theo quy định tại Nghị quyết số 36/NQ- CP và Nghị quyết số 55/NQ-CP, Nghị định về kinh doanh xăng dầu và chỉ đạo của Chính phủ; theo dõi sát diễn biến giá năng lượng thế giới trong bối cảnh xung đột địa chính trị còn phức tạp, khó dự báo.

Bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, từ nay đến cuối năm, Bộ Công thương đã cân đối tổng nguồn xăng dầu và về cơ bản bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Đối với thị trường hàng hóa nói chung, Bộ Công thương cũng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, chủ động triển khai biện pháp phù hợp, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu và khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát.

Tránh tạo thêm sức ép lên giá

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá giao cho Bộ Công thương trong quý IV/2026 là theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, khí hóa lỏng, than, điện và các loại năng lượng trên thị trường thế giới. Cùng với đó, điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ giá.

Đồng thời, Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước; bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.
Khánh Linh
Từ khóa:
kiểm soát lạm phát chủ động nguồn cung nguồn cung năng lượng giá năng lượng ổn định thị trường

Bài liên quan

Mặt bằng giá cơ bản ổn định, chủ động kiểm soát lạm phát cuối năm

Mặt bằng giá cơ bản ổn định, chủ động kiểm soát lạm phát cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Điều hành giá 3 tháng cuối năm: Kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Điều hành giá 3 tháng cuối năm: Kiểm soát lạm phát trước nhiều sức ép

Dành cho bạn

Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5

Bộ Tài chính hoàn thành khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế đợt 5

Đọc thêm

Thị trường carbon tạo nguồn thu tỷ USD, doanh nghiệp có thêm lợi thế vay vốn ngân hàng

Thị trường carbon tạo nguồn thu tỷ USD, doanh nghiệp có thêm lợi thế vay vốn ngân hàng

Thống kê từ WB cho thấy, các công cụ định giá carbon tạo nguồn thu hơn 107 tỷ USD toàn cầu năm qua. Không chỉ thúc đẩy giảm phát thải, doanh thu từ tín chỉ carbon còn có thể bổ sung nguồn trả nợ cho ngân hàng, song để hiện thực hóa tiềm năng này, cần hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế định giá và thúc đẩy thương mại hóa tín chỉ carbon.
Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Tại cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với nông dân ngày 14/10, các kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: chuyển đổi nghề nghiệp, tháo gỡ khó khăn sản xuất, phát triển hợp tác xã, ứng dụng công nghệ và tăng nguồn lực cho nông nghiệp.
Doanh nghiệp không ngại chuyển đổi xanh, thị trường carbon mở thêm động lực

Doanh nghiệp không ngại chuyển đổi xanh, thị trường carbon mở thêm động lực

(TBTCO) - Theo ADB, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD đầu tư bổ sung cho ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải đến năm 2040. Dù nhu cầu vốn lớn, còn nhiều rào cản, doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đầu tư công nghệ xanh. Để khơi thông nguồn lực, cần đa dạng kênh huy động vốn ngoài tín dụng ngân hàng, trong đó có phát triển thị trường carbon.
Thị trường carbon cần hệ sinh thái tài chính đủ mạnh để trở thành động lực mới của nền kinh tế

Thị trường carbon cần hệ sinh thái tài chính đủ mạnh để trở thành động lực mới của nền kinh tế

(TBTCO) - Việc hình thành thị trường carbon là điểm khởi đầu, thị trường muốn phát triển bền vững cần thanh khoản, dữ liệu minh bạch, cơ chế xác minh đáng tin cậy và hệ sinh thái tài chính đủ mạnh. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển thành nguồn thu thực chất, tạo thêm nguồn lực chuyển đổi xanh và tạo động lực mới cho nền kinh tế.
Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026

Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026

Sau bốn tháng triển khai, tuổi trẻ Bộ Tài chính huy động gần 6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn trong những chương trình tình nguyện hướng về cộng đồng.
Bộ Tài chính triển khai kế hoạch nâng cao năng suất lao động quốc gia

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch nâng cao năng suất lao động quốc gia

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 30/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 29/6/2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới.
Cảnh báo lừa đảo bằng chiêu cập nhật thông tin, hoàn trả tiền bảo hiểm y tế

Cảnh báo lừa đảo bằng chiêu cập nhật thông tin, hoàn trả tiền bảo hiểm y tế

Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an hoặc chính quyền địa phương, lợi dụng nhu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn từ trần

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn từ trần

(TBTCO) - Bộ Xây dựng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Huy động trái phiếu chính phủ: Chủ động điều tiết trước biến động thị trường

Huy động trái phiếu chính phủ: Chủ động điều tiết trước biến động thị trường

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng

Công suất mới, mở dư địa tăng trưởng

Áp lực dòng tiền, doanh nghiệp địa ốc "căng mình" tìm vốn

Áp lực dòng tiền, doanh nghiệp địa ốc "căng mình" tìm vốn

Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính