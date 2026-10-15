Xã hội

Hà Nội phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 vở diễn sân khấu

10:31 | 15/10/2026
(TBTCO) - Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc 6 loại hình sân khấu. Hơn 10.000 vé được phát miễn phí, tạo cơ hội để công chúng Thủ đô thưởng thức nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.
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Tối 14/10, tại Rạp Công Nhân (Hà Nội), Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật đến từ các đơn vị Trung ương, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh, với 15 tác phẩm thuộc 6 loại hình: kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Hà Nội phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 vở diễn sân khấu
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc biểu diễn tại lễ khai mạc.

Các tác phẩm phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và khuyến khích sáng tạo giữa các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

Điểm đáng chú ý của liên hoan năm nay là Ban Tổ chức đã phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn từ ngày 13/10. Theo ghi nhận của Ban Tổ chức, đông đảo người dân, trong đó có nhiều khán giả trẻ, đã đến Rạp Đại Nam nhận vé.

Hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật sân khấu, đồng thời tạo điều kiện để công chúng thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Ngay sau lễ khai mạc, vở “Ai là cha tôi” được công diễn, mở đầu chuỗi biểu diễn dự thi. Các tác phẩm tiếp theo được giới thiệu từ ngày 15 đến 22/10 tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội, với các suất diễn vào 9h, 14h và 19h30 theo lịch của Ban Tổ chức.

Hà Nội phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 vở diễn sân khấu
Nhiều loại hình nghệ thuật cùng góp mặt tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Danh sách tác phẩm gồm: các vở kịch nói “Phèo”, “Người con gái Hà Nội”, “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Ảo ảnh”, “Bến bờ”, “Cuốn truyện bị đốt”, “Huyền thoại tuổi thanh xuân”; các vở chèo “Tấm Cám”, “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù”, “Đạo học”; vở tuồng “Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi”; cải lương “Người con gái Hà Thành”; xiếc “Lời của tre” và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh “Khoảng trời con gái”.

Hội đồng Giám khảo do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, làm Chủ tịch, cùng các nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và chuyên gia sân khấu giàu kinh nghiệm.

Liên hoan góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/10 tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội, nhằm tổng kết liên hoan và vinh danh các vở diễn, đạo diễn, nghệ sĩ có thành tích xuất sắc.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội phát vé miễn phí sân khấu

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