Xã hội

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn từ trần

16:42 | 11/10/2026
(TBTCO) - Bộ Xây dựng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
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Đồng chí Lê Ngọc Hoàn, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa từ trần vào hồi 2 giờ 29 phút ngày 10/10/2026 (tức ngày 1 tháng 9 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 90 tuổi.

Đồng chí Lê Ngọc Hoàn đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng I; Huân chương Lao động hạng III; 03 Huân chương Lao động Hữu nghị các hạng I, II của Nhà nước Lào; Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam”; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Ngọc Hoàn trưởng thành từ cán bộ kỹ thuật, từng công tác tại Ban Xây dựng 67, Phó Bí thư Đảng ủy; Trung đoàn trưởng, Bộ Tư lệnh 559 (Bộ Tư lệnh Trường Sơn) thời kỳ 1971-1975, từng bước đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo trong ngành Giao thông vận tải, từ Thứ trưởng năm 1989, Quyền Bộ trưởng năm 1996 đến Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 1997-2003.

Lễ viếng đồng chí Lê Ngọc Hoàn được tổ chức từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 13/10/2026 (tức ngày 4 tháng 9 năm Bính Ngọ) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. An táng tại Nghĩa trang thôn Yên Phú, xã Hòa Phú, TP Hà Nội.

Bộ Xây dựng trân trọng thông báo!

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