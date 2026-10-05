Xã hội

Phát triển văn hóa gắn với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
16:57 | 05/10/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 5/10, Bộ Công an và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
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Phát biểu khai mạc cuộc họp báo, ông Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải “chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước”.

Phát triển văn hóa gắn với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu khai mạc cuộc họp báo. Ảnh: Quochoi.vn

Theo ông Triệu Thế Hùng, sự phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an thể hiện cách tiếp cận rộng hơn đối với văn hóa. Văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, xây dựng môi trường xã hội, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.

“Chúng ta cần xây dựng văn hóa tuân thủ, để việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ xuất phát từ yêu cầu quản lý, mà trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội của mỗi người” - ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới, vấn đề an ninh văn hóa cũng đặt ra ngày càng rõ nét. Yêu cầu là vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia; vừa giữ gìn bản sắc, bảo vệ các giá trị nền tảng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức đề kháng của xã hội trước những tác động tiêu cực.

Phát triển văn hóa gắn với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia
Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trung tướng Phan Xuân Tuy phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Quochoi.vn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẳng định, văn hóa, phát triển và an ninh có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Một nền văn hóa mạnh góp phần tạo nên một xã hội có kỷ cương, có sức đề kháng và có năng lực sáng tạo; đồng thời, một môi trường an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng để văn hóa phát triển và các giá trị tốt đẹp được lan tỏa.

Vì vậy, hội thảo mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn nguồn lực văn hóa Việt Nam, những điểm nghẽn về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện; từ đó đề xuất các giải pháp phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực thực sự cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo dự kiến diễn ra ngày 10/10/2026 tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội, với khoảng 200 đại biểu tham dự.

Chương trình hội thảo gồm hai phần: tham luận và thảo luận. Phần tham luận sẽ có phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân, cùng các báo cáo, tham luận của bộ, ngành, địa phương và chuyên gia.

Nội dung trao đổi tập trung vào 3 nhóm vấn đề. Trước hết là làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; vai trò của văn hóa trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát triển văn hóa gắn với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia
Các đại biểu tham dự họp báo.

Nhóm vấn đề thứ hai là thực trạng những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa. Các tham luận sẽ chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển không gian mạng.

Nhóm vấn đề thứ ba tập trung kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Trong đó, hội thảo sẽ bàn về cơ chế chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo; phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
bộ công an phát triển văn hóa an ninh quốc gia

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