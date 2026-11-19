Chưa hết nửa tháng đã tiêu hết lương, tín dụng đen chực chờ len lỏi

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động nêu rõ, theo số liệu của Cục Thống kê, quý III/2026, cả nước có gần 53 triệu lao động có việc làm. Với lực lượng lao động lớn, nhu cầu tiếp cận dịch vụ tài chính, tín dụng chính thức để phục vụ tiêu dùng và xử lý các khoản chi đột xuất ngày càng thiết yếu.

“Tuy nhiên, một bộ phận người lao động còn khó tiếp cận tín dụng ngân hàng do điều kiện thu nhập, chứng minh tài chính hoặc thiếu lịch sử tín dụng. Khi cần tiền gấp, họ có nguy cơ tìm đến các hình thức cho vay không chính thức, thậm chí tín dụng đen” - ông Hiển nêu thực tế.

Báo cáo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ BEAM cho thấy, có 86,07% người lao động cho biết thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính; 29,53% đã phải co kéo chi tiêu chỉ sau 10 - 15 ngày kể từ khi nhận lương...

Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”. Ảnh tư liệu.

Từ thực tiễn hỗ trợ công nhân vay vốn, ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam kể lại một trường hợp đáng nhớ. Một nam công nhân có mẹ bị bệnh, cần gấp 30 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị. Trong quá trình tìm kiếm nguồn vay, người này tiếp cận một công ty tài chính được giới thiệu trên mạng với mức lãi suất 20%, chưa kể chi phí làm hồ sơ và khoản phí bảo hiểm rủi ro.

Đó là chưa kể công đoàn của công ty vẫn nhận được các cuộc điện thoại từ công nhân phản ánh việc bị bên đòi nợ gây sức ép, thậm chí đe dọa sẽ tìm đến doanh nghiệp hoặc bộ phận nhân sự nếu không thanh toán khoản vay.

Tuy nhiên, khi tham gia một buổi tọa đàm do công đoàn tổ chức, công nhân này được giới thiệu chương trình vay vốn với lãi suất 12%/năm, tính trên dư nợ giảm dần, với điều kiện và chương trình cụ thể.

Các giải pháp đến gần hơn với người lao động

Về định hướng mở rộng tiếp cận tín dụng chính thức, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, phát triển tài chính toàn diện không chỉ là mở rộng số lượng người có tài khoản ngân hàng hay được tiếp cận dịch vụ tài chính.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại hội thảo. Ảnh tư liệu.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, phát triển thẻ tín dụng nội địa không phải là khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá. Bản chất của thẻ tín dụng là hình thức cấp tín dụng, gắn với nghĩa vụ hoàn trả của khách hàng. Do đó, mục tiêu cuối cùng không phải là phát hành được nhiều thẻ, mà là tạo điều kiện để người dân tiếp cận, sử dụng được sản phẩm tài chính chính thức, có trách nhiệm, phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả.

Quan trọng hơn, đó là bảo đảm mọi người dân, trong đó có người lao động và các nhóm thu nhập thấp, có khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức một cách thuận tiện, phù hợp, an toàn và với chi phí hợp lý.

Trong tổng thể đó, thẻ ngân hàng, bao gồm thẻ tín dụng nội địa, không đơn thuần là một phương tiện thanh toán.

“Nếu được phát triển phù hợp, thẻ tín dụng còn có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, giúp người dân chủ động hơn trong các nhu cầu chi tiêu hợp pháp và từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái tài chính hiện đại” - lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, NAPAS phối hợp với các ngân hàng để phát triển thẻ tín dụng nội địa. Đến thời điểm hiện nay đã có hơn 50 ngân hàng đã trực tiếp phát hành thẻ, gồm các ngân hàng và công ty tài chính tiêu dùng.

Trong thời gian qua, NAPAS đã phối hợp với các ngân hàng để có thể nghiên cứu phát triển những sản phẩm thẻ hỗ trợ người lao động. Trong đó, chú trọng đến điều kiện phát hành thẻ, hạn mức tín dụng và chi phí sử dụng, bảo đảm phù hợp với khả năng tài chính của từng nhóm khách hàng...

“Một vấn đề khác là cần nghiên cứu tích hợp các phương thức thanh toán với những sản phẩm tài chính khác, chẳng hạn như tài khoản tiền gửi, tiền bán hàng và các khoản vay. Việc tích hợp này giúp người dân thuận tiện hơn trong sử dụng, quản lý dòng tiền và thực hiện các giao dịch điện tử” - ông Hùng nêu rõ.

Từ góc độ ngân hàng thương mại, ông Hoàng Hải Vương - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank đề xuất phát triển thẻ tín dụng nội địa theo nguyên tắc “high-volume, high-tech”, nghĩa là phát triển thị trường quy mô lớn theo từng nhóm khách hàng có đặc điểm tương đồng theo ngành nghề, doanh nghiệp, khu công nghiệp..., cùng ứng dụng công nghệ và dữ liệu.

“Không nên triển khai ồ ạt ngay từ ban đầu, mà ngân hàng nên lựa chọn một số doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp quy mô lớn, trả lương qua ngân hàng, có dữ liệu thu nhập tương đối đầy đủ để thí điểm” - đại diện Nam A Bank nêu rõ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Kinh doanh BEAM đề xuất giải pháp ứng lương linh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu hoặc đột xuất của người lao động trước kỳ trả lương; “Ứng lương lo khoản gấp của hôm nay, thẻ tín dụng lo kế hoạch của ngày mai” - ông Dũng bày tỏ.

Việc phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người lao động sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, tạo thêm lựa chọn tài chính an toàn, qua đó từng bước hạn chế tín dụng đen./.