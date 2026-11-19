Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các đối tác doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc, nguyên lãnh đạo Học viện, đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và đông đảo học viên, sinh viên toàn trường.

Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026). Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ, Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trân trọng đọc toàn văn Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi tới các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ.

Trong thư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và những nỗ lực của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ trong năm 2026 – năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới và việc quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW , Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ trưởng đề nghị các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tài chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lý và giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, đẩy mạnh chuẩn hóa, số hóa giáo trình và gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn.

PGS.TS. Trần Trọng Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đọc Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính và diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của Học viện.

Giám đốc Học viện Chính sách và phát triển nhấn mạnh, những bước tiến nổi bật trong năm 2026, tiêu biểu là công tác tuyển sinh đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch, đưa quy mô đào tạo của Học viện vượt mốc 10.000 người học. Đặc biệt, việc triển khai hoạt động đào tạo tại hai phân hiệu ở Bắc Ninh và Đà Nẵng bên cạnh trụ sở chính tại Hà Nội đã mở ra không gian phát triển mới, kết nối chặt chẽ hoạt động đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các vùng trọng điểm.

Đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên xác định ba định hướng trọng tâm đối với toàn Học viện trong thời gian tới: Một là, đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy theo hướng lấy chất lượng, năng lực của người học làm trung tâm; chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo.

Hai là, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn điều hành kinh tế - xã hội, tập trung vào các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, đề cao tính liêm chính và trách nhiệm học thuật.

Ba là, xây dựng văn hóa chất lượng và mô hình quản trị đại học hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, kiến tạo môi trường làm việc dân chủ, công bằng, minh bạch và gắn kết.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đã tặng lẵng chúc mừng tập thể thầy cô Học viện Chính sách và Phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Quân, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đóng góp vào sự nghiệp trồng người. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), đại diện đội ngũ giảng viên khẳng định quyết tâm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và tiếp tục đồng hành, khơi dậy tinh thần sáng tạo cho sinh viên.

Đại diện cho sinh viên toàn trường, em Trương Vũ Hoàng, sinh viên lớp Quản lý công 14 (Viện Chính sách công) đã phát biểu tri ân và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc cùng quý thầy cô giáo.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân. Ảnh: Đức Minh

Nhằm kịp thời ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Lễ vinh danh và trao thưởng các danh hiệu thi đua năm 2026, bao gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho PGS.TS. Phạm Mỹ Hằng Phương, Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Chúc mừng 5 giảng viên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong năm 2026 gồm: TS. Vũ Thị Minh Tâm, TS. Nguyễn Văn Quân, TS. Đỗ Thị Hà Anh, TS. Vũ Xuân Hòa và TS. Nguyễn Thị Thanh Nga.

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho giảng viên Phạm Thị Hồng Nhung, Trưởng Khoa Kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 15 cá nhân thuộc Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các khoa chuyên môn có thành tích tiêu biểu.

Trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2024–2025 cho 4 đơn vị gồm: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Khoa Kinh tế số và Khoa Quản lý kinh tế.

Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Vinh danh khen thưởng năm 2026 của Học viện Chính sách và Phát triển đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và sự phát triển bền vững của đất nước.

Môt số hình ảnh tại buổi lễ: