Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Tối ngày 13/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội giới thiệu và đưa vào vận hành nền tảng du lịch thông minh HanoiGo.

Tích hợp trên siêu ứng dụng iHanoi, ứng dụng di động và nền tảng web, HanoiGo cung cấp hệ sinh thái tiện ích hỗ trợ người dân, du khách tra cứu thông tin, khám phá điểm đến và trải nghiệm du lịch Thủ đô.

Tại chuyên mục “Khám phá”, nền tảng giới thiệu dữ liệu về 1.464 di tích lịch sử và văn hóa, 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng, 146 điểm đến di sản văn hóa, 20 địa điểm làng nghề truyền thống, 9 điểm kiến trúc nghệ thuật, 8 điểm thiên nhiên, sinh thái và 14 điểm mua sắm, giải trí.

Thông tin mỗi điểm đến được giới thiệu qua hình ảnh, nội dung khái quát, giá vé, lưu ý tham quan và hướng dẫn di chuyển bằng taxi, xe máy, xe buýt. Qua đó, du khách có thể tìm hiểu trước thông tin để lựa chọn địa điểm phù hợp.

Nền tảng đồng thời tích hợp dữ liệu về ẩm thực Hà Nội, từ món ăn đặc trưng, ẩm thực đường phố đến nhà hàng, quán ăn chay, cà phê, bánh ngọt và ẩm thực quốc tế. Ở lĩnh vực “lưu trú”, hệ thống giới thiệu 113 khách sạn, 3 homestay, 3 địa điểm căn hộ và 4 địa điểm căn hộ cao cấp, kèm thông tin địa chỉ, giá để người dùng tham khảo.

Nền tảng HanoiGo

Chuyên mục “Sự kiện và lễ hội” cập nhật các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, triển lãm; nền tảng cũng giới thiệu 56 tour du lịch và 30 gói trải nghiệm văn hóa, làng nghề, ẩm thực, sinh thái ven đô với lịch trình và dự toán chi phí cụ thể. Bên cạnh đó, nội dung tham quan thực tế ảo 360 độ cho phép người dùng tìm hiểu không gian, cảnh quan tại nhiều điểm đến trước khi trực tiếp tham quan.

Một trong những tiện ích đáng chú ý là bản đồ số thông minh, hỗ trợ định vị, tìm kiếm điểm đến và các dịch vụ thiết yếu. Tọa độ GPS tại các di tích được chuẩn hóa theo vị trí cổng đón khách thực tế; biểu tượng trên bản đồ có thể thay đổi theo trạng thái mở hoặc đóng cửa của điểm đến.

Bản đồ còn cung cấp thông tin về bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, trạm xe buýt, ATM, trạm y tế trong bán kính từ 500 m đến 1 km; đồng thời hỗ trợ tra cứu khu vực có nguy cơ ngập lụt, đồn công an, bệnh viện và tuyến đường sắt đô thị. Với những nơi kết nối Internet không ổn định, người dùng có thể sử dụng bản đồ ngoại tuyến.

Dữ liệu được phân thành 3 cấp độ tin cậy: thông tin do Thành phố xác nhận, do điểm đến cung cấp và do cộng đồng giới thiệu. Cách phân loại này giúp người dùng nhận biết nguồn thông tin khi tra cứu.

Cùng với bản đồ số, trợ lý AI có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh, gợi ý lịch trình theo quỹ thời gian từ 3 tiếng, nửa ngày, một ngày đến các tour tham quan ban đêm. Trên cơ sở nhu cầu và bối cảnh hành trình, hệ thống đề xuất điểm đến tiếp theo, hỗ trợ sắp xếp lộ trình nhằm giảm quãng đường di chuyển. Nền tảng cũng có chức năng nhận diện địa điểm qua camera và đưa ra gợi ý tham quan...

Đáng chú ý, nút hỗ trợ khẩn cấp SOS được bố trí cố định trên giao diện, hỗ trợ kết nối đường dây nóng với Công an Thành phố và truyền tọa độ khẩn cấp thông qua iHanoi. Hệ thống mã QR cũng được triển khai tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt, tạo thêm kênh truy cập thông tin cho người dân, du khách.