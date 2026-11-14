Doanh nghiệp

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh

Thanh Thủy

Thanh Thủy

16:23 | 14/11/2026
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh 9 tháng tạo dư địa để nhiều doanh nghiệp nâng mạnh mục tiêu lợi nhuận năm 2026. Ở chiều ngược lại, một số đơn vị hạ chỉ tiêu, vì nhiệm vụ lợi nhuận cần thực hiện trong quý IV vẫn còn khá nặng nề.
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Kết quả kinh doanh mở dư địa nâng mục tiêu

Đầu tháng 11, hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026 từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, gấp gần 8,6 lần chỉ tiêu ban đầu. Tổng doanh thu mục tiêu cũng tăng từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng.

Dù điều chỉnh mạnh, đích lợi nhuận mới vẫn thấp hơn kết quả doanh nghiệp đã thực hiện sau 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của BSR đạt khoảng 24.900 tỷ đồng, tương đương 134% kế hoạch điều chỉnh. Tại báo cáo cập nhật công bố mới đây, ACBS cho biết, chênh lệch giữa giá sản phẩm và dầu thô mở rộng hỗ trợ biên lợi nhuận gộp quý III đạt 16,2%. Doanh thu tài chính trong quý đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, chủ yếu từ lãi tiền gửi. Hiệu quả lọc dầu cùng nguồn thu tài chính từ lượng tiền dồi dào đã tạo sức bật cho lợi nhuận.

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) quyết định nâng kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2026. Ảnh tư liệu

Tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã POW), mục tiêu lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 1.124 tỷ đồng lên 4.973 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần. Tương tự BSR, lợi nhuận 9 tháng của PV Power đạt khoảng 6.899 tỷ đồng tiếp tục vượt đích mới. Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, sản lượng điện thực phát quý III tăng 60% nhờ hai nhà máy mới Nhơn Trạch 3 và 4 vận hành thương mại cùng mức huy động nhiệt điện tăng. Ngoài ra, khoản hoàn nhập dự phòng 328 tỷ đồng cũng hỗ trợ kết quả.

Ở nhóm phân bón, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM) nâng kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, tăng 112,5%. Lợi nhuận 9 tháng đạt 1.371 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ, tương đương 94,9% mục tiêu mới. Doanh nghiệp cần thêm khoảng 74 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV để hoàn thành kế hoạch điều chỉnh.

Tăng kế hoạch, tăng lợi ích cổ đông

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch lợi nhuận, Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) nâng kế hoạch cổ tức năm 2026 từ 20% bằng tiền lên 38% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu. Công ty đã tạm ứng 20% bằng tiền; phần còn lại sẽ được cân nhắc theo kết quả kinh doanh thực tế. Theo cập nhật từ ban lãnh đạo công ty, dự án Giao Long 3 có tổng dự toán 2.250 tỷ đồng đặt ra nhu cầu vốn lớn. Lợi nhuận tăng tạo dư địa phân phối cho cổ đông, nhưng mức chi trả còn phụ thuộc dòng tiền và nhu cầu đầu tư.

CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) cũng nâng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 1.182 tỷ đồng lên 2.168 tỷ đồng, tăng 83,4%. Với lợi nhuận 9 tháng khoảng 2.285 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt khoảng 5,4% mục tiêu vừa nâng.

Kết quả tích lũy trong ba quý tạo khoảng đệm cho việc thực hiện kế hoạch năm.

Tuy nhiên, mục tiêu mới tương ứng cao hơn lần lượt khoảng 32% và 10,5% kết quả thực hiện năm trước. Chỉ tiêu ban đầu tại hai doanh nghiệp này đều đặt ra khá thận trọng. Tương tự, Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 9.019 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 13.595 tỷ đồng đã cao gấp rưỡi mục tiêu đề ra cho cả năm.

Tại Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC), kế hoạch lợi nhuận sau thuế được nâng từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, cao hơn 27,2% so với mức thực hiện 393,1 tỷ đồng của năm 2025. Mục tiêu này nối tiếp đà tăng trưởng lợi nhuận khoảng 62% trong năm trước. Theo ban lãnh đạo công ty báo cáo tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 6/11, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 10 tháng đạt 506,5 tỷ đồng. Con số này đã vượt kế hoạch điều chỉnh và cao hơn gần 29% lợi nhuận cả năm 2025, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp tục một năm tăng trưởng hai con số.

Hạ mục tiêu, sức ép kinh doanh còn lớn

Ở chiều ngược lại, dù đã qua 3/4 chặng đường, một số tổ chức niêm yết bước vào quý cuối năm với mục tiêu lợi nhuận thấp hơn kế hoạch ban đầu. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 xuống 6.008 tỷ đồng. Theo công bố của ngân hàng, việc điều chỉnh nhằm ưu tiên nguồn lực giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng, đồng thời chú trọng chất lượng tăng trưởng và quản trị rủi ro. Ngân hàng cũng đặt yêu cầu tối ưu chi phí vận hành, cân đối nguồn vốn trong quá trình triển khai.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 2.100 tỷ đồng xuống 1.700 tỷ đồng, giảm khoảng 19%. Phía ngân hàng cho biết, việc ưu tiên nguồn lực hạ lãi suất và triển khai tín dụng ưu đãi đi cùng chấp nhận thu hẹp một phần lợi nhuận kỳ vọng. Phương án sẽ được trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land), kế hoạch cập nhật ghi nhận doanh thu hợp nhất 7.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.811 tỷ đồng, lần lượt bằng 70,1% và 72,1% chỉ tiêu ban đầu. Dù vậy, mục tiêu lợi nhuận mới dù giảm gần 28% vẫn gấp gần 2,7 lần kết quả thực hiện năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm, Taseco Land đạt 510,84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng 80,28% so với cùng kỳ. Để hoàn thành kế hoạch điều chỉnh, doanh nghiệp cần thêm khoảng 1.300 tỷ đồng trong quý IV, tương đương gần 72% mục tiêu cả năm. Khoảng cách còn lại đặt ra nhiệm vụ lớn vào kết quả thực hiện trong những tháng còn lại của năm.

Thanh Thủy
Từ khóa:
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