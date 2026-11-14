Khai mạc Giải bóng đá thường niên Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 32 - năm 2026

Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính lần thứ 32 có quy mô lớn, quy tụ 25 đội bóng đá nam, được chia thành 2 nhánh thi đấu từ ngày 14 - 15 /11/2026 và 21-22/11/2026.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là sự tham gia của 13 đội bóng đến từ khối các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, kết hợp cùng 12 đội bóng đến từ khối các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và doanh nghiệp (như Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam...)

Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Kỳ Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Bùi Đình Hiếu, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện, học viện, các đơn vị tài trợ (Công ty TNHH Thể thao Bách Hiền, Công ty TNHH MIRA TAV) và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 25 đội bóng. Ảnh: Đức Minh

Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính có đồng chí Lê Đôn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức giải; đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Trường nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của giải đấu trong việc rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Đồng chí đề nghị Ban tổ chức vận hành giải an toàn, đúng điều lệ; tổ trọng tài điều hành công tâm, khách quan; các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng và lực lượng cổ động viên cổ vũ nhiệt tình.

Đồng chí Lê Đôn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu hưởng ứng, đồng chí Lê Đôn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức giải, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Tổ chức, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đề nghị các cầu thủ thi đấu năng nổ, nhiệt tình, hết mình, cống hiến những pha bóng hay, bàn thắng đẹp, nhưng phải đặc biệt quan tâm tới công tác an toàn, đảm bảo an toàn trong quá trình thi đấu.

Ngay sau phần nghi thức khai mạc, đại diện vận động viên Nguyễn Thành Nam (đội bóng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) và đại diện tổ trọng tài - trọng tài Nguyễn Văn Lưu đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Đại diện vận động viên và tổ trọng tài tuyên thệ. Ảnh: Đức Minh

Các vận động viên và tổ trọng tài cam kết tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ giải, thi đấu trung thực, nhiệt huyết, điều hành công tâm, vô tư để cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, đậm nét đẹp văn hóa thể thao ngành Tài chính.

Ngay sau lễ khai mạc, giải đấu sôi động với 9 màn tranh tài giữa 18 đội bóng, chính thức mở màn cho cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng.

Kết quả thi đấu sáng ngày 14/11/2026.

Danh sách các đơn vị và doanh nghiệp góp mặt tại Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính lần thứ 32 năm 2026 được chia thành hai nhóm chính: 1. Khối các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính Đoàn Thanh niên Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Đoàn Thanh niên Cục Thuế; Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước; Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cục Thống kê; Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển; Chi đoàn Thanh niên Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính; Liên quân Đoàn Thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước - Chi đoàn Cục Quản lý Đấu thầu; Liên quân cơ quan Bộ Tài chính, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Cục Kế hoạch tài chính, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán và Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính. 2. Khối các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và doanh nghiệp Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Đoàn Thanh niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bảo Việt; Đoàn Thanh niên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam; Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC); Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); Đoàn Thanh niên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); Đoàn Thanh niên Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC); Chi đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

Các đại biểu và vận động viên thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu và vận động viên chụp hình lưu niệm.

Các cầu thủ và trọng tài chụp ảnh trước khi bắt đầu thi đấu.