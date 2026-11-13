Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư chung tay mở rộng cơ hội học tập số

Ngày 12/11, tại Trường THCS Quan Thành II, xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đồng hành cùng chương trình trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ đầu tư phòng máy tính cho nhà trường. Hoạt động góp phần bổ sung thiết bị dạy học, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của đoàn viên, thanh niên trong cơ quan báo chí.

Chương trình do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức cùng các nhà tài trợ phối hợp với xã Quan Thành tổ chức. Tham dự buổi lễ có GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE, nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư; Thiếu tướng Đặng Trọng Huy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đại diện các nhà tài trợ có ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup; ông Nguyễn Viết Cường, Giám đốc Vùng Khách hàng cá nhân miền Trung 1, Ngân hàng SeABank; ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc SeABank Chi nhánh Nghệ An. Đại diện Báo Tài chính - Đầu tư có ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng Biên tập. Lãnh đạo xã, đại diện các phòng, ban và Ban Giám hiệu Trường THCS Quan Thành II cùng dự.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị và nhà tài trợ trao biển tượng trưng kinh phí 300 triệu đồng để hỗ trợ đầu tư phòng máy tính. Nguồn lực này giúp nhà trường bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện giảng dạy môn Tin học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học.

Ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu tại chương trình.

Khi được trang bị thêm máy tính, học sinh có thêm điều kiện thực hành, tiếp cận kiến thức và rèn luyện kỹ năng số. Thiết bị cũng hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức bài giảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhà trường cho biết sẽ quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả, để các thiết bị được đầu tư phục vụ lâu dài cho việc dạy và học.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Danh Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quan Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Tài chính - Đầu tư, VAFIE và các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ nhà trường, đồng thời tri ân Thiếu tướng Đặng Trọng Huy đã kết nối, vận động nguồn lực. Theo ông, sự giúp đỡ không chỉ bổ sung điều kiện vật chất, mà còn là sự động viên thiết thực đối với thầy và trò. Địa phương mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Lễ trao tặng kinh phí đầu tư phòng máy tính phục vụ công tác dạy và học tại Trường THCS Quan Thành II, Nghệ An.

Thầy giáo Phan Văn Sơn, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Quan Thành II đại diện nhà trường cảm ơn các đơn vị, nhà tài trợ và cam kết sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích. Sự phối hợp giữa cơ quan báo chí, hiệp hội, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và nhà trường đã đưa nguồn lực đến với một nhu cầu cụ thể, phục vụ trực tiếp cho việc học tập của học sinh.

Với Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư, hoạt động đồng hành cùng chương trình là dịp để đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, gắn phong trào thanh niên với trách nhiệm xã hội của cơ quan. Những việc làm hướng về cộng đồng sẽ có ý nghĩa thiết thực khi xuất phát từ nhu cầu thực tế, có sự phối hợp của các bên và tạo điều kiện để người thụ hưởng sử dụng hỗ trợ hiệu quả. Qua đó, đoàn viên có thêm cơ hội rèn luyện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khả năng kết nối nguồn lực.

Hoạt động cũng góp phần làm rõ vai trò đồng hành của Báo Tài chính - Đầu tư bên cạnh nhiệm vụ thông tin về đời sống kinh tế, xã hội. Sự tham gia của Chi đoàn trong chương trình hướng về giáo dục cho thấy phong trào Đoàn có thể được triển khai gắn với những công việc cụ thể, thiết thực và phù hợp với thế mạnh kết nối của đơn vị.

Chương trình diễn ra trước Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Mỗi người dân vừa là chủ thể gìn giữ, phát huy, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Từ định hướng đó, sự quan tâm tới môi trường học tập và cơ hội phát triển của thế hệ trẻ cũng là một cách vun đắp những giá trị nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Với tinh thần ấy, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục góp sức vào các hoạt động thanh niên gắn với đời sống, lan tỏa những việc làm có ích và thiết thực./.