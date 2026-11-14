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Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

06:18 | 14/11/2026
Giá một số loại lúa tươi hôm nay (14/11) tại ku vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động, giao dịch mua bán chậm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg….
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Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng
Giá một số loại lúa tươi hôm nay tại ku vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 34 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300/ kg.

Tại các địa phương hôm nay, thương lái chào bán lúa khô nhiều hơn, giá lúa tươi biến động nhẹ. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi nhích nhẹ. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán chậm, giá lúa ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 11.400 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 7.950 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo Jasmine của Việt Nam duy trì ở mức 565 - 569 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 535 - 540 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm trong khoảng 442 - 446 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đi ngang ở mức 488 - 492 USD/tấn - cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan dao động từ 410 - 414 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm ở mức 388 - 392 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm trong khoảng 382 - 386 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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