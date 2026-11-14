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Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

18:01 | 14/11/2026
(TBTCO) - Năm 2026 ghi dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng khi Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP (ngày 30/6/2026), chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.
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Theo thông tin từ Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương), ngày 14/11, tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026), với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), các nền tảng TikTok Shop Việt Nam, Shopee Việt Nam và Báo Công thương.

Theo thông tin tại họp báo, năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam ước đạt 37,2-37,8 tỷ USD, tăng 20-22% so với năm 2025.

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm nay là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026, quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý ghi nhận vai trò của thương mại điện tử trong phát triển kinh tế, đồng thời gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân, doanh nghiệp.

Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Cục Thương mại điện tử

Với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, Online Friday 2026 hướng tới thu hẹp chênh lệch trong tiếp cận và phát triển thương mại điện tử, tập trung vào 5 nội dung.

Cụ thể, về vùng miền, chương trình hướng tới đưa cơ hội kinh doanh số đến các địa phương, kết nối nhà bán hàng và sản phẩm OCOP với thị trường trong nước, quốc tế. Về quy mô, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái thương mại điện tử.

Về thế hệ, chú trọng xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, an toàn, dễ tiếp cận với nhiều nhóm người tiêu dùng. Về kỹ năng, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh trực tuyến.

Đối với trụ cột pháp lý, chương trình hướng tới nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ các quy định về thương mại điện tử, thuế, góp phần xây dựng thị trường minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra từ ngày 10-16/12/2026 trên phạm vi cả nước, với các chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam và sản phẩm OCOP.

Trong hai ngày 10-11/12, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện trải nghiệm với 5 khu hoạt động gồm: khu gian hàng tiêu chuẩn; sân khấu chính tổ chức các hội thảo chuyên đề; khu E-commerce Clinic; khu Livestream và khu trải nghiệm ưu đãi O2O (kết nối mua sắm trực tuyến với trực tiếp).

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia dự kiến tổ chức lúc 9h ngày 11/12 tại sân khấu chính, Bảo tàng Hà Nội. Ngày 12/12/2026 sẽ là Ngày Thương mại điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức theo quy định tại Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, đồng thời là cao điểm mua sắm trực tuyến trên toàn quốc.

Phát biểu tại họp báo, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) nhấn mạnh, Ngày Thương mại điện tử quốc gia đầu tiên sẽ đặt nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.

Ban Tổ chức kêu gọi doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, đơn vị cung cấp giải pháp và nhà bán hàng tham gia các hoạt động của chương trình như đăng ký gian hàng miễn phí vị trí, hội thảo, tư vấn E-commerce Clinic, livestream và ưu đãi O2O. Thời hạn đăng ký trước ngày 30/11/2026 tại cổng thông tin onlinefriday.vn.

Diệu Hoa
Từ khóa:
công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia

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