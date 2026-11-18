Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về giá trị giải ngân

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 12/11/2026 đạt 730.006,4 tỷ đồng, tương ứng 75,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với kết quả đến hết ngày 5/11 là 717.161,3 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân tăng từ 74,37% lên 75,3%, tương ứng số vốn giải ngân thêm 12.845,1 tỷ đồng chỉ trong một tuần.

Kết quả này cho thấy tiến độ giải ngân tiếp tục được cải thiện, lượng vốn được đưa vào thực hiện tăng lên trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, với tỷ lệ giải ngân hiện tại, khối lượng vốn còn phải thực hiện trong thời gian còn lại của năm vẫn rất lớn. Điều đó đặt ra sức ép đáng kể đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung.

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có lượng vốn được giải ngân lớn nhất, lần lượt đạt 127.300 tỷ đồng và 113.100 tỷ đồng. Ảnh minh họa: H.T

Đáng chú ý, kết quả giải ngân giữa các đơn vị đang có sự phân hóa rõ rệt. Đến hết ngày 12/11, có 6 bộ, cơ quan trung ương (Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ Công thương, Bộ Công an và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) và 17 địa phương (Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Nghệ An, Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cà Mau, Thanh Hóa) đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Về giá trị giải ngân lớn tại khối địa phương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có lượng vốn được giải ngân lớn nhất, lần lượt đạt 127.300 tỷ đồng và 113.100 tỷ đồng. Tiếp đến là Hải Phòng đạt 35.600 tỷ đồng; Hưng Yên đạt 28.600 tỷ đồng; Tây Ninh đạt 26.600 tỷ đồng; Đồng Nai đạt 20.600 tỷ đồng. Một số địa phương khác cũng có giá trị giải ngân cao như An Giang đạt 17.900 tỷ đồng, Quảng Ninh đạt 17.300 tỷ đồng, Ninh Bình đạt 17.000 tỷ đồng, Bắc Ninh đạt 16.000 tỷ đồng và Nghệ An đạt 15.200 tỷ đồng.

Ở khối bộ, ngành, Bộ Quốc phòng giải ngân 38.700 tỷ đồng, Bộ Công an đạt 35.100 tỷ đồng và Bộ Xây dựng đạt 23.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Trong đó, 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân (Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 17,1%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 16,3%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 12,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 10,4%; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa phát sinh giải ngân).

Cũng theo Bộ Tài chính, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đến hết ngày 12/11 đạt 77,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Vẫn còn 14.733 tỷ đồng vốn chưa được giao chi tiết

Cùng với tiến độ giải ngân, tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Về phân bổ chi tiết, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án đạt 1.015.065,3 tỷ đồng, gồm 304.835,3 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 710.230 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Nếu không tính 60.203,1 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 954.862,3 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cho thấy phần lớn kế hoạch vốn đã được các đơn vị cụ thể hóa đến nhiệm vụ, dự án, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện và giải ngân.

Dù vậy, vẫn còn 14.733 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 1,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn này thuộc kế hoạch của 9 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là một số dự án khởi công mới chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục đầu tư; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn dành cho các trường học tại khu vực biên giới và vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được giao bổ sung kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa được phân bổ chi tiết đến từng dự án.

Như vậy, bên cạnh nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với số vốn đã được giao, việc hoàn thiện thủ tục để phân bổ chi tiết phần vốn còn lại cũng là khâu cần được tập trung xử lý. Kế hoạch vốn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được giao đến đúng nhiệm vụ, dự án có đủ điều kiện triển khai, đi cùng tiến độ thực hiện và thanh toán khối lượng thực tế.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng tỷ lệ giải ngân trên báo cáo, mà còn phải bảo đảm vốn được đưa vào các công trình, dự án có khả năng thực hiện, tránh tình trạng vốn đã có trong kế hoạch nhưng chậm được phân bổ hoặc không thể giải ngân do vướng thủ tục. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.