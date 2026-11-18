Giá trị trường tồn – câu hỏi sau mỗi thành tựu

Mở đầu chương trình, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, đặt ra câu hỏi xuyên suốt tọa đàm: Làm thế nào để những giá trị được gây dựng qua nhiều năm có thể trường tồn và tiếp nối qua các thế hệ?

“Mỗi thành tựu là kết tinh của một hành trình kiến tạo bền bỉ, được hun đúc từ bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết. Chuyển giao không chỉ là trao lại tài sản mà còn là tiếp nối kinh nghiệm, uy tín, văn hóa và những giá trị đã gây dựng, để thế hệ kế cận đủ năng lực, bản lĩnh phát triển và kiến tạo tương lai”, ông Lân chia sẻ.

Từ gây dựng thành quả đến chủ động chuẩn bị cho tương lai

Toàn cảnh phiên Tọa đàm thứ nhất “Gìn giữ thành quả – Phát triển bền vững”. Ảnh: VietinBank

Dưới sự điều phối của ông Phan Lê Thành Long, Giám đốc Điều hành AFA Group, các chuyên gia BCG, ICML Advisory, AFA Capital và ông Lê Việt Đức, Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank, thảo luận về quản trị, phát triển tài sản và chuyển giao thế hệ từ góc độ chiến lược, tài chính, pháp lý.

Ông Đức nhấn mạnh mối liên kết Gia đình – Doanh nghiệp – Tài sản, khẳng định vai trò của VietinBank Premium trong kết nối giải pháp tài chính, bảo vệ thành quả và đồng hành cùng khách hàng chuẩn bị tương lai.

Toàn cảnh phiên tọa đàm thứ hai “Tiếp nối di sản – Kiến tạo tương lai. Ảnh: VietinBank

Tiếp nhận giá trị được trao truyền, kiến tạo hành trình của thế hệ mới

Phiên thảo luận thứ hai, do ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Điều hành AFA Capital – điều phối, quy tụ các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp gồm ông Edwin Choi (Pebly), ông Lee Bang Hyun (Everpia JSC), ông Paul Tùng Hoàng Nguyễn (Công ty Cổ phần Giày Thăng Long) và ông Arnaud Ginolin (BCG).

Thông qua những góc nhìn quốc tế và câu chuyện thực tiễn từ doanh nghiệp, phiên thảo luận đặt ra yêu cầu về sự chuẩn bị của cả hai thế hệ. Trong đó, thế hệ đi trước cần tạo điều kiện để chuyển giao không chỉ quyền sở hữu mà cả kinh nghiệm, trách nhiệm và những giá trị cốt lõi; thế hệ kế cận cần từng bước xây dựng năng lực, khẳng định vai trò và thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới.

Tiếp nối di sản vì vậy không đồng nghĩa với việc lặp lại hành trình của thế hệ trước, mà là kế thừa những nền tảng đã được gây dựng để tiếp tục phát triển và kiến tạo giá trị mới.

Theo VietinBank Premium, khác biệt giữa các thế hệ trong sử dụng tiền, đầu tư và ra quyết định đòi hỏi mô hình phục vụ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu riêng nhưng vẫn kết nối mục tiêu chung của gia đình.

VietinBank hướng tới xây dựng quan hệ với thế hệ kế cận từ sớm, đồng hành xuyên suốt các giai đoạn phát triển, thay vì chỉ khi phát sinh nhu cầu chuyển giao.

“Di sản không chỉ là tài sản được trao truyền, mà còn là giá trị để thế hệ sau tiếp tục phát triển. Thế hệ đi trước tạo điều kiện, thế hệ kế cận xây dựng năng lực và con đường riêng. VietinBank mong muốn đồng hành cùng cả hai thế hệ”, ông Đức chia sẻ.