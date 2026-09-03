Ngành Thuế trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

Trụ cột đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu sự ra đời của một nhà nước độc lập. Ngay sau đó 1 tuần, vào ngày 10/9/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 27 lập ra Sở Thuế quan và Thuế gián thu. Đây được xem là cơ sở pháp lý và cũng là tiền đề cho ra đời của ngành Thuế Việt Nam.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế cho biết, thực hiện nhất quán đường lối đổi mới của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện về tổ chức và phương thức hoạt động, theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đây vừa là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình cải cách bộ máy nhà nước, vừa là trách nhiệm chính trị, sứ mệnh lịch sử của ngành Thuế trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, cán bộ, công chức ngành Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường cùng đất nước chuyển mình. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, tinh giản bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ, ngành Thuế đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý thuế, hướng tới xây dựng một hệ thống thuế minh bạch, công bằng, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trải qua 2 đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ cuối năm 2024 đến 1/3/2025 và từ 1/7/2025 đến nay, ngành Thuế đã sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan thuế các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả với điểm nhấn là đã xóa bỏ mô hình Tổng cục và thu gọn tối đa các đầu mối bên trong.

Trải qua 2 đợt sắp xếp tổ chức bộ máy từ cuối năm 2024 đến ngày 1/7/2025, ngành Thuế chính thức vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, hệ thống cơ quan thuế được sắp xếp, kiện toàn gồm 34 Cục Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ thu, ngành Thuế còn phát huy vai trò đòn bẩy kinh tế. Trong các thời điểm nền kinh tế đối mặt khó khăn, biến động địa chính trị hay thiên tai, dịch bệnh, chính sách thuế đã được điều chỉnh linh hoạt. Hàng trăm nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn mỗi năm. Đây được xem như “liều thuốc trợ lực” kịp thời giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền, phục hồi sản xuất và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách nhà nước.

Với mô hình mới này, số lượng đầu mối trong toàn ngành đã được cắt giảm mạnh, từ hơn 4.000 còn hơn 700 đầu mối, tạo sự thay đổi toàn diện về cơ cấu tổ chức, phương thức điều hành, cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, hướng tới xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, chuyên nghiệp.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, sự chuyển mình của ngành Thuế hôm nay là thành quả của bao tâm huyết, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng. Nhưng trên tất cả, đó là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của mỗi cán bộ, công chức - những con người luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Và chính từ đây, một chặng đường mới đang mở ra - chặng đường của sự đổi mới mạnh mẽ, của khát vọng vươn xa, tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Thuế Việt Nam.

Hăng hái thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Để tổ chức bộ máy mới đồng bộ theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động trơn tru, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã bố trí cán bộ, công chức thường trực 24/7 để kịp thời tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế trong thời gian chuyển đổi.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, trong bất kỳ trong hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế luôn hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và các cấp lãnh đạo giao phó.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số, với mục tiêu xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế xác định cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin là chìa khóa đổi mới toàn diện công tác quản lý, với trọng tâm là xây dựng hệ thống thuế điện tử hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đúng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Để đáp ứng mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, toàn ngành Thuế tập trung, quyết liệt đẩy mạnh triển khai toàn diện nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số trong công tác thuế, từ ứng dụng triệt để cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), đến máy học (ML) vào các mặt công tác quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số và hội nhập quốc tế.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm tổ chức tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý thuế trong bối cảnh cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.