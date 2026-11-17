Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit - mã CK: TIN) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026, với ba nội dung được thông qua gồm: điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo biên bản kiểm phiếu ngày 16/11, VietCredit đã gửi phiếu lấy ý kiến tới 590 cổ đông, đại diện hơn 92 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm kết thúc nhận phiếu, công ty nhận được 82 phiếu hợp lệ, đại diện hơn 82 triệu cổ phần, chiếm 89,24%.

Cả ba nội dung trình cổ đông đều được thông qua với tỷ lệ tán thành 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đáng chú ý, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) - cổ đông lớn nhất của VietCredit, sở hữu hơn 10 triệu cổ phần, tương ứng 11,01% vốn điều lệ - đã bỏ phiếu không tán thành cả ba nội dung trình cổ đông.

Nguồn: VietCredit.

Năm 2026, kế hoạch lợi nhuận trước thuế của VietCredit được điều chỉnh từ 2.400 tỷ đồng xuống 1.800 tỷ đồng, tương ứng giảm 25%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng từ 5% lên 7%.

Trong đó, VietCredit điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng giảm các chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận, đồng thời nâng tỷ lệ nợ xấu dự kiến.

Cụ thể, mục tiêu tổng tài sản giảm từ 32.881 tỷ đồng xuống 27.554 tỷ đồng; tổng vốn huy động giảm từ 27.717 tỷ đồng xuống 22.261 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng giảm từ 30.923 tỷ đồng xuống 24.454 tỷ đồng, tương ứng giảm 26,5% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giải trình về việc điều chỉnh, VietCredit cho biết, trong năm 2026, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, một số tổ chức tín dụng, trong đó có công ty, được yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng nhằm phù hợp với năng lực quản trị rủi ro và tình hình thanh khoản, bảo đảm hoạt động tín dụng, kinh doanh hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới trong năm 2026 tiếp tục diễn biến đan xen và tiềm ẩn một số yếu tố bất định. Hoạt động kinh doanh của công ty cũng chịu ảnh hưởng khi chi phí tín dụng vẫn duy trì ở mức cao (11,5%).

Điều này đặt ra yêu cầu tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, kiểm soát chặt chẽ chất lượng danh mục và chi phí dự phòng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh chi phí huy động gia tăng.

Nguồn: VietCredit.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cổ đông VietCredit cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.072 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ hơn 107 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính hơn 96 tỷ đồng và trích quỹ khen thưởng hơn 5 tỷ đồng. Sau khi thực hiện các khoản trích lập, lợi nhuận còn lại có thể phân phối đạt hơn 822 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 830 tỷ đồng như phương án trước đó.

Công ty dự kiến sử dụng gần như toàn bộ khoản lợi nhuận này để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, với giá trị hơn 822 tỷ đồng, phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 3.147 đồng.

Đối với phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, VietCredit thông qua việc điều chỉnh tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa lên gần 84 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tăng vốn điều lệ tối đa gần 840 tỷ đồng.

Trong đó, công ty dự kiến phát hành hơn 83 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; tối đa khoảng 921 nghìn cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Riêng phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, VietCredit dự kiến sử dụng hơn 822 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và hơn 8 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 90%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 90 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2027, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Đối với chương trình ESOP, công ty dự kiến phát hành tối đa khoảng 921 nghìn cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động, khuyến khích gắn bó lâu dài và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cổ phiếu ESOP chịu các điều kiện hạn chế chuyển nhượng theo phương án được thông qua.

Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ 02 đợt phát hành nêu trên sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động cho vay của VietCredit./.