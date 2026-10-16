Thị trường

Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

06:21 | 16/10/2026
Khảo sát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm hôm nay (16/10) giữ ổn định so với ngày trước đó, trong khi giá một số loại lúa tươi tăng nhẹ.
aa
Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng
Giá một số loại lúa tươi hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.800 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 9.300 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.050 - 9.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.900 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.500 - 6.600/ kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay giá lúa biến động nhẹ. Tai An Giang, một số mặt hàng lúa tươi tăng nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán ít, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm hiện được giao dịch ở mức 455 - 459 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan tiếp tục ổn định ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán trong khoảng 382 - 386 USD/tấn. Cùng xu hướng, giá gạo đồ 5% tấm của nước này không ghi nhận biến động, duy trì ở mức 381 - 385 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 14/10: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 14/10: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Dành cho bạn

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Thị trường nhà ở Hà Nội trước bài toán giá bán và sức mua

Thị trường nhà ở Hà Nội trước bài toán giá bán và sức mua

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Đảng bộ PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp ủy; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Đảng bộ PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp ủy; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

(TBTCO) - Ngày 12/10/2026, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 10/2026 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy xã Nhà Bè đã tổ chức trao Quyết định chỉ định đồng chí Dương Trí Hội giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngày 15/10: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Ngày 15/10: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/10) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.866.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.920.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,96% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Trước sức ép giá năng lượng và chi phí đầu vào, Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, chủ động triển khai biện pháp phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường trong những tháng cuối năm 2026.
Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (15/10) đảo chiểu giảm 200 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng Tây Nguyên trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (15/10) diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch. Các kỳ hạn tại sàn SHFE giảm 0,71 - 0,90%; sàn SGX cũng đồng loạt giảm 1,41 - 1,66%. Đà tăng tại sàn TOCOM chưa tạo được sự đồng thuận trên thị trường cao su thế giới.
Giá ngô giằng co quanh ngưỡng 190 USD/tấn

Giá ngô giằng co quanh ngưỡng 190 USD/tấn

(TBTCO) - Khép lại phiên giao dịch, giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm nhẹ xuống 190,05 USD/tấn, gần như đi ngang so với phiên trước đó. Sau chuỗi giảm mạnh từ tháng 9, giá ngô đã chuyển sang trạng thái nén tích lũy và giằng co quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lý 190 USD/tấn, khi áp lực từ nguồn cung vụ mới dồi dào được cân bằng bởi lực cầu tiêu thụ công nghiệp và hoạt động giao hàng xuất khẩu ổn định.
Giá dầu thế giới ngày 14/10 duy trì ở mức cao

Giá dầu thế giới ngày 14/10 duy trì ở mức cao

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao, dầu Brent được niêm yết ở mức 105,7 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 94,88 USD/thùng, tăng 0,79%.
Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/10) tiếp đà suy giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 667.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 694.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,70% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua